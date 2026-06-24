Έγκριση εγκατάστασης για το jacket της υπεράκτιας εξέδρας «Ωμέγα» στον Πρίνο

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Τι αναφέρεται.

Έγκριση εγκατάστασης διάρκειας πέντε ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας, χορηγήθηκε στην εταιρεία ENEARTH GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, για την κατασκευή και εγκατάσταση του μεταλλικού φέροντος υποστυλώματος τύπου jacket της νέας υπεράκτιας εξέδρας Ωμέγα, η οποία προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο του έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «Prinos - Apollo CO2 - Υπεράκτια αποθήκευση στο πεδίο του Πρίνου για εκπομπές από EL, με αγωγό και από BG, HR, CY, EL, IT και SI με πλοίο», σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο θα κατασκευαστεί βάσει της υποβληθείσας μελέτης της εταιρείας TECON SRL, υπό την επίβλεψη του μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Γρηγορίου Τόμου. Η έγκριση αφορά το μεταλλικό φέρον υποστύλωμα τύπου jacket της νέας υπεράκτιας εξέδρας Ωμέγα και εντάσσεται στο συνολικό έργο Prinos - Apollo CO2.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το συνολικό έργο θα εκτελεστεί σε φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων για αποθήκευση 1 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως στον ταμιευτήρα του Πρίνου, ενώ κατά τη δεύτερη φάση προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων ώστε η δυναμικότητα αποθήκευσης να αυξηθεί σε 2,8 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση της υπεράκτιας πλατφόρμας Ωμέγα, σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα εγκατασταθεί η υποδομή της εξέδρας, δηλαδή οι πυλώνες στήριξης και το δικτύωμα της κατασκευής, και στο δεύτερο στάδιο η ανωδομή της εξέδρας, με τα καταστρώματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την έγχυση του CO2.

Η εξέδρα Ωμέγα προβλέπεται να εγκατασταθεί σε θαλάσσια περιοχή περίπου 1 χιλιόμετρο νότια του υφιστάμενου συγκροτήματος της εξέδρας Δέλτα, εντός του τόπου αποθήκευσης CO2 στην περιοχή του Πρίνου. Η ακριβής θέση της θα οριστικοποιηθεί κατόπιν διερεύνησης και αξιολόγησης των τεχνικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών του πυθμένα, εντός της καθορισμένης περιοχής δυνητικής χωροθέτησης, και θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο υποβολής Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού.

Στην απόφαση αναφέρεται ακόμη ότι η εξέδρα Ωμέγα αποτελεί ελαχίστου τύπου, μη επανδρωμένη εγκατάσταση. Το jacket περιγράφεται ως χαλύβδινος χωρικός δικτυωτός σκελετός, σχεδιασμένος να μεταφέρει τα φορτία λειτουργίας και περιβάλλοντος στον πυθμένα μέσω πασσάλων και να υποστηρίξει την ανωδομή και τον σχετικό εξοπλισμό. Η υπερδομή της εξέδρας θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί σε μεταγενέστερη φάση και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έγκρισης.