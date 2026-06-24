Παπαθανάσης: 2 εκατ. ευρώ για ανάπλαση του Μητροπολιτικού Κέντρου πρασίνου και αναψυχής στη Φλώρινα

Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.000 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση του χώρου της «Μπουάτ Φλώρινας», που αποτέλεσε για πολλά χρόνια σημείο αναφοράς για ποικίλες εκδηλώσεις αναψυχής της πόλης της Φλώρινας.

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, εντάχθηκε, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η δημιουργία Μητροπολιτικού Κέντρου πρασίνου και αναψυχής στον Δήμο Φλώρινας.

Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.000 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση του χώρου της «Μπουάτ Φλώρινας», που αποτέλεσε για πολλά χρόνια σημείο αναφοράς για ποικίλες εκδηλώσεις αναψυχής της πόλης της Φλώρινας. Πρόκειται για μία έκταση συνολικής επιφάνειας 40 στρ. στη δυτική είσοδο της πόλης.

Προβλέπεται η διαμόρφωση τριών γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5, δύο γήπεδων καλαθοσφαίρισης, έξι γηπέδων αντισφαίρισης, χώροι υπαίθριας γυμναστικής και ελεύθερου παιχνιδιού, χώρος ποδηλατικών δραστηριοτήτων, εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας πεζών, ανακατασκευή της υφιστάμενης 25μετρης πισίνας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Μέσω της υλοποίησης του έργου αναμένεται να καλυφθούν βασικές αστικές λειτουργίες για τις οποίες η πόλη δε διαθέτει ανάλογες υποδομές, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους του πολίτες. Δικαιούχος της πράξης ορίστηκε ο Δήμος Φλώρινας.