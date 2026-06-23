Παπαθανάσης: 63,8 εκατ. ευρώ για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Πελοπόννησο

Οκτώ επιμέρους έργα- δημόσιες υποδομές- σε εκπαίδευση και κοινωνική πρόνοια, μεταφορές και αναβάθμιση του αστικού χώρου και των αστικών λειτουργιών.

Το έργο με τίτλο «Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) της Περιφέρεια Πελοποννήσου με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ, σε αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 8 επιμέρους έργα- δημόσιες υποδομές- στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας, των μεταφορών και της αναβάθμισης του αστικού χώρου και των αστικών λειτουργιών, με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στο σύνολο της Περιφέρειας. Ειδικότερα:

Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης Δημιουργία γεωργικής σχολής Παράκαμψη Δημητσάνας Κόμβος ΒΙ.ΠΕ. (Μελιγαλά) Κεντρικό διοικητήριο Περιφέρειας Πελοποννήσου Ψηφιοποίηση αρχείων Περιφέρειας Πελοποννήσου Ψηφιοποίηση υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου

Όπως επισημαίνει από το υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έρχονται να καλύψουν διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και αποτελούν ένα έμπρακτο παράδειγμα στήριξης της μετάβασης των περιοχών ΔΑΜ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με επίκεντρο της περιοχή της Μεγαλόπολης, σε ένα νέο και πιο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

«Με την απόφαση ενεργοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με επιχορηγήσεις (grants) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εθνικούς πόρους» καταλήγει.