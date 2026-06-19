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Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση δυο νέων αθλητικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

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Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση δυο νέων αθλητικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
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Δημιουργία Σκοπευτηρίου Ολυμπιακών Προδιαγραφών και αναβάθμιση της Πίστας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (moto cross).

Τη χρηματοδότηση, με πόρους που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ, δύο νέων αθλητικών υποδομών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής ΥΠΕΘΟΟ έδωσε το «πράσινο φως» για:

  • Τη δημιουργία Σκοπευτηρίου Ολυμπιακών Προδιαγραφών, στην περιοχή μεταξύ Ποντοκώμης και Πτολεμαΐδας
  • Την αναβάθμιση της Πίστας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (moto cross), στην περιοχή του Αγίου Χριστόφορου Εορδαίας

«Πρόκειται για δύο έργα, που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα προσδώσουν νέα αναπτυξιακή προοπτική και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια της περιοχής» καταλήγει η ανακοίνωση.

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tags:
Νίκος Παπαθανάσης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
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