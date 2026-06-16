Το Ορμούζ ανοίγει, ο λογαριασμός μένει… για την ελληνική γεωργία

Η κρίση του Ορμούζ ανέδειξε μια διαρθρωτική αδυναμία που υπήρχε πάντα, αλλά σπάνια συζητείται ανοιχτά: η ελληνική γεωργία παραμένει βαθιά εκτεθειμένη σε εισαγόμενες εισροές τόσο στα λιπάσματα όσο και στην ενέργεια, χωρίς ουσιαστικά αποθέματα ασφαλείας ή μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνου.

Μέσα Ιουνίου 2026 και η είδηση κυκλοφόρησε στα χρηματιστήρια με την ταχύτητα αντίδρασης… αλγορίθμου: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την επανάνοιξη του Στενού του Χορμούζ. Το Brent, που είχε αγγίξει τα 126 δολάρια το βαρέλι στο απόγειο της κρίσης, κατρακύλησε κάτω από τα 83 δολάρια. Τα χρηματιστήρια πανηγύρισαν ενώ τα πρωτοσέλιδα μίλησαν για «ανακούφιση», χωρίς να έχουν άδικο… γιατί κάποια στιγμή αυτή η κρίση πρέπει να τελειώσει.

Από την άλλη ο Έλληνας αγρότης, στο χωράφι του στη Θεσσαλία ή στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και Ευρώπη, κοιτά μια άλλη πραγματικότητα. Τα λιπάσματα έχουν ήδη αγοραστεί. Τα «πετρέλαια» έχουν ήδη καεί. Το κόστος παραγωγής της σεζόν 2026 έχει ήδη κλειδωθεί σε τιμές κρίσης και ο λογαριασμός αυτός δεν επιστρέφεται, ανεξαρτήτως του τι υπογράφηκε στη Γενεύη.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, το Στενό του Oρμούζ έκλεισε ουσιαστικά για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία. Το Στενό αυτό, που στη διάρκεια της ειρήνης διακινεί περίπου το 20% των παγκόσμιων εφοδιασμών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετατράπηκε σε ναυτιλιακή νεκρή ζώνη. Παράλληλα, περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου λιπασμάτων αποκόπηκε από τις αγορές.

Η αντίδραση των αγορών λιπασμάτων υπήρξε άμεση και σφοδρή. Η ουρία, το βασικό αζωτούχο λίπασμα που χρησιμοποιείται σε σιτάρι, αραβόσιτο, βαμβάκι, λαχανικά και γενικότερα στην παραγωγή των περισσότερων γεωργικών προϊόντων, εκτοξεύθηκε από τα 400-490 δολάρια ανά μετρικό τόνο που ίσχυαν πριν από τη σύρραξη σε 850 δολάρια τον Απρίλιο, σημειώνοντας άνοδο 80% σε ελάχιστους μήνες και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022.

Αυτές οι τιμές δεν αφορούσαν κάποιον αφηρημένο δείκτη. Αφορούσαν τον αγρότη που έπρεπε να αγοράσει λίπασμα Μάρτιο και Απρίλιο για να θρέψει τις καλοκαιρινές καλλιέργειές του. Στη χώρα μας, όπου η βαμβακοκαλλιέργεια της Θεσσαλίας απορροφά 180-200 κιλά ουρίας ανά στρέμμα και τα αρδευτικά κόστη με πετρέλαιο που ξεπέρασε τα 1,20 ευρώ το λίτρο συμπίεσαν περαιτέρω τα περιθώρια, η εξίσωση κόστους άλλαξε ριζικά. Με απλά λόγια… η ζημιά για αυτή τη χρονιά… έγινε.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν με σαφήνεια τη χρονική υστέρηση μεταξύ γεωπολιτικής κρίσης και καταναλωτικής επίπτωσης. Ο ελληνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε ανοδικά με σταθερή επιτάχυνση: 2,7% τον Φεβρουάριο, 3,9% τον Μάρτιο, 5,4% τον Απρίλιο, και 5,2% τον Μάιο. Η επιβράδυνση του Μαΐου εμφανίζεται οριακή και αφορά κυρίως κατοικία και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων παρέμεινε υπό πίεση στο 3,5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο ελληνικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,7% κατά μέσο όρο για το 2026, με αποκλιμάκωση να αναμένεται μόνο στο 2027.

Το πρόβλημα δεν είναι το 5,4% του Απριλίου. Το πρόβλημα είναι ότι η πτωτική πορεία του πληθωρισμού τροφίμων θα αντανακλά τις τιμές εισροών της σεζόν 2026 στα ράφια των σούπερ μάρκετ τουλάχιστον ως τις αρχές του 2027. Το πρώτο κύμα ήταν η ενέργεια. Το δεύτερο, αυτό που έρχεται, είναι τα τρόφιμα.

Γιατί η Συμφωνία ΔΕΝ είναι ανακούφιση για τον αγρότη

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 13 Ιουνίου αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Ωστόσο, οφείλουμε να εξετάσουμε τα δεδομένα με ψυχρή ανάλυση και όχι με τον ενθουσιασμό των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Πρώτον, το φυσικό άνοιγμα του πορθμού απαιτεί χρόνο. Σύμφωνα με αξιολόγηση πέντε δυτικών πηγών ναυτιλιακής ασφάλειας που μετέφερε το πρακτορείο Reuters, η εκκαθάριση ναρκοπεδίου με τα κατάλληλα σκάφη και υποβρύχια drones θα διαρκέσει 40 έως 50 ημέρες πριν ασφαλιστικές εταιρείες και εφοπλιστές θεωρήσουν ασφαλή τον απόπλου των πλοίων τους.

Δεύτερον, η παραγωγή λιπασμάτων δεν επαναλειτουργεί αμέσως. Εγκαταστάσεις που σταμάτησαν ή λειτούργησαν με μειωμένη παραγωγή χρειάζονται εβδομάδες έως μήνες για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία. Το σενάριο ταχείας επανάνοιξης, σύμφωνα με μοντελοποίηση του University of Illinois, προβλέπει κορύφωση τιμής ουρίας στα 782 δολάρια ανά τόνο τον Ιούνιο 2026 με σταδιακή αποκλιμάκωση.

Τρίτον, η συμφωνία παραμένει εύθραυστη.

Η κεντρική αδικία της κατάστασης για τον Έλληνα παραγωγό συνοψίζεται σε ένα απλό φαινόμενο: οι αγορές εμπορευμάτων αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο, ενώ το κόστος παραγωγής κλειδώνεται μήνες νωρίτερα. Ο αγρότης που αγόρασε τα λιπάσματα του τον Μάρτιο στα 700-850 δολάρια δεν θα επωφεληθεί από πιθανή πτώση στα 500 δολάρια τον Αύγουστο. Το κόστος αυτό θα μεταφερθεί, με υστέρηση έξι έως εννέα μηνών, στις τιμές των τροφίμων ως τις αρχές ή τα μέσα του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό νοικοκυριό, που αντιμετωπίζει ήδη πληθωρισμό τροφίμων στο 3,5% τον Μάιο, δεν θα δει ανακούφιση από τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση στα ράφια πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η κρίση του Ορμούζ ανέδειξε μια διαρθρωτική αδυναμία που υπήρχε πάντα, αλλά σπάνια συζητείται ανοιχτά: η ελληνική γεωργία παραμένει βαθιά εκτεθειμένη σε εισαγόμενες εισροές τόσο στα λιπάσματα όσο και στην ενέργεια, χωρίς ουσιαστικά αποθέματα ασφαλείας ή μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνου. Στρατηγικά εθνικά αποθέματα λιπασμάτων, συμβόλαια μακροπρόθεσμης προμήθειας σε επίπεδο συνεταιρισμών, και επιτάχυνση της ανανεώσιμης ενέργειας στην άρδευση αποτελούν πολιτικές που δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αποτρέπει ένα χειρότερο σενάριο ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την ανάγκη για την εθνική που θα έπρεπε να υπάρχει ανεξαρτήτως από τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής.

Η γεωπολιτική κρίση αποκλιμακώνεται. Ο λογαριασμός παραμένει.