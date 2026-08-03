Λάιεν προς Σάντσεθ: «Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τα σύνορά της»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε σήμερα έκκληση για την εξεύρεση μιας «κοινής ευρωπαϊκής απάντησης» προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σήμερα έκκληση για την εξεύρεση μιας «κοινής ευρωπαϊκής απάντησης» προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης, μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που αυτή προκάλεσε.

«Αυτό το επεισόδιο δείχνει με σαφήνεια ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιστολή προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ που φέρει σημερινή ημερομηνία και την οποία είδαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο Ρόιτερς.

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Μεταξύ των λύσεων που προτείνει είναι «αυξημένη εποπτεία και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, η χρησιμοποίηση φυσικών φρακτών».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει ωστόσο πως «η προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων μας είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη που μοιράζεται».

Η άνευ προηγουμένου εισροή μεταναστών που εισήλθαν με τη βία στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πολύ μεγάλες εντάσεις μεταξύ των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Μπροστά στις εικόνες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που εισέρχονταν παράτυπα στην περιοχή αυτή από το Μαρόκο, πολλά κράτη μέλη, με επικεφαλής την Ιταλία και τη Δανία, έσπευσαν να ζητήσουν την αναστολή της Ισπανίας από τον χώρο Σένγκεν.

Μια απαίτηση πολιτικά εκρηκτική, νομικά αδύνατη από την άποψη του ευρωπαϊκού δικαίου, που προκάλεσε την οργή της Μαδρίτης.

Καταγγέλλοντας την «εγωιστική» στάση πολλών χωρών, η Ισπανία ζήτησε να διεξαχθεί σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ.

Αυτή αναμένεται να λάβει χώρα μέσω βιντεοδύνδεσης αύριο Τρίτη.

Θα επιτρέψει να «αντληθούν μαθήματα» από το επεισόδιο της Θέουτα και να εξεταστεί μια «κοινή ευρωπαϊκή απάντηση» στις προκλήσεις που συνδέονται με την παράτυπη μετανάστευση, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις.

«Σε συνεργασία με την Ισπανία, ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τη Θέουτα και τη Μελίγια [τον άλλο ισπανικό θύλακο στη βόρεια Αφρική], θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διαχείριση των συνόρων και να βελτιώσουμε την τεχνική και οικονομική υποστήριξή μας στο Μαρόκο», γράφει στην επιστολή η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τους τελευταίους μήνες οι Βρυξέλλες αυστηροποίησαν τους μεταναστευτικούς κανόνες, επιτρέποντας κυρίως στα κράτη μέλη να στέλνουν αιτούντες άσυλο σε κέντρα υποδοχής εκτός των συνόρων της ΕΕ, τους λεγόμενους «κόμβους επιστροφής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ