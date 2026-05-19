Οσμή αερίου στην Αττική: Μπαράζ ερευνών και ελέγχων - Τι έχει γίνει γνωστό έως τώρα

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που εντοπίζεται σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της πρωτεύουσας. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Ακόμη, σε επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία. Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου διενεργούν και συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει (σ.σ. ένδειξη για) διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, ενώ επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq - Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Αναστάτωση στους Δήμους

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει: «Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Λόγω της οσμής, αναστάτωση προκλήθηκε και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε εκκένωση του Δημαρχείου και ήταν έτοιμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης καθαρά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, σταμάτησαν τις όποιες αρχικές αποφάσεις.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Στάση αναμονής και από τη δημοτική Αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης είπε: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».