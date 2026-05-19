ΕΕΤ: 1η θέση για τις Ελληνίδες μαθήτριες στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα

Η Σοφία Μαρία Τριβυζά και η Ουρανία Τετζιρίδου, της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, κέρδισαν την πρώτη θέση στον ένατο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, European Money Quiz, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στο διαγωνισμό European Money Quiz (EMQ) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF) και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μαθητές οι οποίοι μετείχαν στον διαγωνισμό, αξιολογήθηκαν στις γνώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών με έμφαση στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την αποταμίευση, τα ψηφιακά νομίσματα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την πρόληψη από διαδικτυακές απάτες. Όλες οι ερωτήσεις είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ/INFE για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό έφηβων και νέων.

Οι δυο Ελληνίδες μαθήτριες, κατέλαβαν την πρώτη θέση απαντώντας σωστά στο σύνολο των 30 ερωτήσεων του διαγωνισμού χρηματοοικονομικών γνώσεων και μάλιστα στον καλύτερο χρόνο. Τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό κατέλαβαν μαθητές από τη Λετονία και την τρίτη θέση κατέλαβαν μαθητές από την Ιταλία.

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό European Money Quiz 2026 συμμετείχαν (με αλφαβητική σειρά) μαθητές από τις ακόλουθες 30 χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκφράζει θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στις Ελληνίδες νικήτριες του διαγωνισμού, καθώς και στους καθηγητές του Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης Γεώργιο Μπουλάκη και Ανδρέα Βενιό, που συνόδευαν τις μαθήτριες τους, μαζί με την Επικεφαλής του Τραπεζικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ, Σοφία Ζιάκου και το στέλεχος του Ινστιτούτου, Άγγελο Περίφανο.

Η acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλαγάκη δήλωσε: «Για δεύτερη φορά την τελευταία τετραετία, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη στον ετήσιο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European Money Quiz. Οι μαθήτριες μας από τη Θεσσαλονίκη, η Σοφία Μαρία Τριβυζά και η Ουρανία Τετζιρίδου μας γέμισαν περηφάνεια. Η επιτυχία τους αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, τις πρωτοποριακές δράσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που προάγουν τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό. Ένα μεγάλο μπράβο στις νικήτριες και τους καθηγητές τους καθώς και σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, στη Σοφία Ζιάκου και τον Άγγελο Περίφανο που με τις γνώσεις τους και με πολύ μεράκι στηρίζουν έμπρακτα τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό».

Η ελληνική αντιπροσωπεία, πέραν της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, παρακολούθησε ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιελάμβανε επίσκεψη στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιού, στο European Parliamentarium, στο Wikifin Lab, στο Euronext όπου και σήμαναν την έναρξη εργασιών του Πανευρωπαϊκού αυτού Χρηματιστηρίου και στο House of the European History.

Το European Money Quiz είναι ο μεγαλύτερος ετήσιος διαγωνισμός χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη για μαθητές 13 έως 15 ετών, προσελκύοντας έως και ένα εκατομμύριο παιχνίδια Kahoot κάθε χρόνο. Ξεκίνησε το 2017 και αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της EBF και των εθνικών τραπεζικών ενώσεων μελών της κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το Χρήμα (European Money Week).

Η ΕΕΤ θα συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον να στηρίζει όλες τις δράσεις του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού, όχι μόνο για μαθητές αλλά και για τον γενικό πληθυσμό.