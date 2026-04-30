ΗΠΑ: Στο 3,2% ο δομικός PCE τον Μάρτιο - Ανάπτυξη 2% το α' τρίμηνο

ΗΠΑ: Στο 3,2% ο δομικός PCE τον Μάρτιο - Ανάπτυξη 2% το α' τρίμηνο
Η ανάπτυξη ανέβασε ταχύτητα το α' τρίμηνο με ώθηση από τις επιχειρήσεις και την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση.

Αυξημένες ήταν οι τιμές στις ΗΠΑ τον Μάρτιο καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε το πετρέλαιο και δημιούργησε νέες προκλήσεις για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) σημείωσε άνοδο 0,7% σε μηναία βάση και διαμορφώθηκε στο 3,5%, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εμπορίου. Ο δομικός PCE , που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας ανέβασε ταχύτητα στο 3,2% με μηνιαία άνοδο 0,3%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Επιπλέον, με ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ επιτάχυνε με ετήσιο ρυθμό 2% το α' τρίμηνο, από 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά χαμηλότερα από την εκτίμηση του 2,2%. Η ανάπτυξη ανέβασε ταχύτητα το α' τρίμηνο με ώθηση από τις επιχειρήσεις και την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, που αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 της οικονομικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν κατά 1,6%, περισσότερο από το αναμενόμενο από το αναμενόμενο. Οι επιχειρηματικές δαπάνες για εξοπλισμό και κτήρια αυξήθηκαν κατά 10,4%, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών σχεδόν ετών, χάρη στις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

