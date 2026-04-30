ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969 οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, ένας δείκτης για τα άτομα που ήδη λαμβάνουν το επίδομα, υποχώρησαν σε 1,79 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών υποχώρησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, ένα σημάδι ότι οι ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα σε απολύσεις.

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 26.000 στις 189.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg έκανε λόγο για 212.000 αιτήσεις.

Από την άλλη, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, ένας δείκτης για τα άτομα που ήδη λαμβάνουν το επίδομα, υποχώρησαν σε 1,79 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Ο αριθμός των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, παρά τις ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας από γνωστές εταιρείες όπως η Meta και η Nike, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλό ποσοστό απολύσεων.

Σημειώνεται πως, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη, ενώ ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ επισήμανε πως η κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται να προχωρήσει βιαστικά σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων καθώς η αγορά εργασίας παρουσιάζει «όλο και περισσότερα σημάδια σταθερότητας».

