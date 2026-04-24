S&P: Αμετάβλητη στο «ΒΒΒ» η αξιολόγηση της Ελλάδας

Αμετάβλητη στη βαθμίδα BBB διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση για την Ελλάδα η Standard and Poor's.

Ο οίκος επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια μεταβολή η εξαμηνιαία αναθεώρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές, χωρίς να δημοσιεύσει νέο αναλυτικό report (research update).

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος διατηρεί την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB από τον Απρίλιο του 2025, αξιολόγηση την οποία είχε διατηρήσει αμετάβλητη και τον Οκτώβριο του 2025, με σταθερό outlook.

Παρά το περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, απέναντι στις οποίες η ελληνική οικονομία παραμένει σχετικά εκτεθειμένη λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές, η S&P έκρινε ότι δεν έχει μεταβληθεί η προοπτική του ελληνικού αξιόχρεου και προς το παρόν τηρεί τάση αναμονής.

Αυτό συνάδει με όσα είχε επισημάνει ο οίκος και τον περασμένο Οκτώβριο, όταν έκανε λόγο για ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας, σταθερή αναπτυξιακή δυναμική, συνεχιζόμενη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και βελτίωση στο τραπεζικό σύστημα, στοιχεία που συνεχίζουν να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στους εξωτερικούς κινδύνους.

Ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας για φέτος ολοκληρώνεται στις 8 Μαΐου με την «ετυμηγορία» της Fitch. Η επόμενη αξιολόγηση για την Ελλάδα από την S&P είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου 2026.