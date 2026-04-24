Χρυσός: Άνοδος με φόντο την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο την Παρασκευή μετά τις θετικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών που θέλουν ΗΠΑ και Ιράν να κάθονται ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο την Παρασκευή μετά τις θετικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών που θέλουν ΗΠΑ και Ιράν να κάθονται ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,6% στα 4.721,25 δολάρια ανά ουγγιά, αν και υποχώρησε άνω του 2% αυτή την εβδομάδα. Τα futures χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου ενισχύθηκαν 0,4% στα 4.741,30 δολάρια.

«Ο χρυσός σημείωσε πτώση αυτή την εβδομάδα επειδή η τιμή του πετρελαίου ανέβαινε, όπως και οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, το δολάριο, οι αποδόσεις, συσχετίστηκαν όλα μεταξύ τους», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν ενίσχυσε το δολάριο και τροφοδότησε φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό που επηρέασαν τη ζήτηση για χρυσό.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, αναμενόταν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Παρασκευή για να συζητήσει προτάσεις για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει την δική του αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει πως έχει σημειωθεί πρόοδος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επίσης, από χθες έγινε γνωστό πως το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση της εκεχειρίας τους για τρεις εβδομάδες.