Αποκαλύψεις Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεσμεύσεις ως 500 εκατ.» - Το φαινόμενο της «λευκής κόλλας»

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών παρουσίασε νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε σημαντικές αποκαλύψεις για την πορεία του μαύρου χρήματος, με φόντο τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από το 11ο Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ όπου το θέμα συζήτησης ήταν η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Αρχή έχει μέχρι τώρα δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου που συντόνισε τη συζήτηση, για το ποια είναι η γνώμη του για το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα μας, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «εκείνο που τον ανησυχεί είναι ότι η διαφθορά που είναι υπαρκτή εμφανίζεται ως καθημερινότητα» για να προσθέσει ότι «διαφθορά δεν υπάρχει μόνον στη χώρα μας αλλά αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα». «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.

Αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, είπε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των ελέγχων.

Ακόμη, ανάφερε ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν».

Το φαινόμενο της «λευκής κόλλας»

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην συζήτηση του πάνελ αποτέλεσε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Αρχής στο φαινόμενο της «λευκής κόλλας».

«Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο “υποβολή δήλωσης”, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως».

«Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς» πρόσθεσε, «εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

«Έχουν ευθύνη οι δικαστές»

«Οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αναδείξουν τις αρχές που υπηρετούν, είτε είναι σε ανεξάρτητες Αρχές, είτε η Δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο θεσμός της Δικαιοσύνης παραμένει σεβαστός, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τις αστοχίες από μερικούς που δημιουργούν αφορμές για αμφισβήτηση.

«Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως είναι η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η περαιτέρω απαξίωση.