Παπασταύρου: Πρώτη σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα στην προστασία των θαλασσών

Τη δέσμευση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ιδρυθεί τα δύο Θαλάσσια Πάρκα, σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο, έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22-25 Απριλίου.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα.

«Πριν το καλοκαίρι και τα δύο προεδρικά διατάγματα θα έχουν αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πριν τελειώσει το έτος θα έχουμε τα πάρκα. Θα είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη» είπε ο κ. Παπασταύρου, ενώ πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές».

Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας τα βήματα που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα ορόσημα: «Για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες και την Τρίτη αναμένεται η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το χερσαίο τμήμα» είπε. «Στις 11 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί το προεδρικό διάταγμα και θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 15 Ιουνίου».

«Για το θαλάσσιο πάρκο του Ιονίου υπάρχουν τρία χερσαία τμήματα. Η περιβαλλοντική μελέτη για το ένα έχει εκδοθεί, ενώ για τα άλλα δύο θα εκδοθούν τον Μάιο. Το προεδρικό διάταγμα θα είναι έτοιμο στα τέλη Ιουνίου» είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι «εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γυάρου», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία «Αμοργόραμα».

«Είναι μία μοναδική πρωτοβουλία στην Ευρώπη» είπε, επισημαίνοντας ότι «όλοι οι ιδιώτες ψαράδες αποφάσισαν ομόφωνα να αυτοπεριοριστούν». Όπως είπε, «επέλεξαν τρεις ευαίσθητες περιοχές όπου δεν θα ψαρεύουν όλο τον χρόνο – no fish zones», ενώ «αποφάσισαν ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο θα ψαρεύουν σκουπίδια». Πρόσθεσε ότι «είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αναγέννησης της θάλασσας, έχει τεθεί σε λειτουργία, έχει βγει το προεδρικό διάταγμα και έχει διατεθεί πλοίο για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «το Αμοργόραμα δείχνει πόσο καθοριστική είναι η συμβολή της τοπικής οικονομίας», επισημαίνοντας ότι «υπάρχει πάντα δυσκολία και αντιδράσεις στην οργάνωση του χώρου», ωστόσο «τώρα έχουμε τη θεσμική τόλμη να πάμε στη δημόσια διαβούλευση και το κάνουμε».

Από την πλευρά της, η Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, Πρόεδρος του Ιδρύματος “Αθανάσιος Χ. Λασκαρίδης”, τόνισε ότι «το Αμοργόραμα και η Γυάρος χρειάστηκαν πάνω από μία δεκαετία για να υλοποιηθούν».

Αναπτύσσοντας τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος για την προστασία των ελληνικών θαλασσών, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει τη μοναδική πρωτοπορία ενός πλοίου 72 μέτρων που καθαρίζει το σύνολο της ακτογραμμής – δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο».

Όπως ανέφερε, «το πλοίο “Τυφώνας” τα τελευταία επτά χρόνια βρίσκεται καθημερινά στο πεδίο», ενώ «βρισκόμαστε τώρα στον δεύτερο κύκλο καθαρισμών και στο 73% των ακτών που επισκεπτόμαστε για δεύτερη φορά βρίσκουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι στην πρώτη επίσκεψη».

Τη συζήτηση συντόνισε η πρώην Επίτροπος, Σύμβουλος στο Oceans5 και Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο ΝΟVA της Λισαβόνας, Μαρία Δαμανάκη, που υπογράμμισε ότι «πρέπει να δούμε την προστασία της θάλασσας ως μία επένδυση», επισημαίνοντας ότι αν «δώσουμε στη φύση μία τιμή» αυτό βοηθάει πολύ να γίνουν επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, «οι προστατευόμενες περιοχές συμβάλλουν στην ανάπτυξη, κάτι που αποδεικνύεται από ειδικές μελέτες», προσθέτοντας ότι «υπάρχει οικονομική διάσταση στο φυσικό κεφάλαιο και τη θαλάσσια προστασία». Τόνισε επίσης ότι «υπάρχει μεγάλη σχέση της θαλάσσιας προστασίας με τα θέματα ασφάλειας».