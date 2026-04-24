Stanton Chase Athens: Η ηγεσία ως καταλύτης ανθεκτικότητας σε μια εποχή συνεχούς αβεβαιότητας

Ο ρόλος του ηγέτη και της ηγετικής ομάδας, ως καταλυτών ανθεκτικότητας και προσαρμογής μέσα σε ένα πλαίσιο μόνιμης αβεβαιότητας και αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον, αναδείχθηκε στην εκδήλωση «Leadership in the New Era», που διοργάνωσε η εταιρεία executive search & leadership advisory Stanton Chase Athens.

Στην υψηλού επιπέδου εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, κεντρικοί ομιλητές ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ακαδημαϊκός κ. Γιώργος Π. Χρούσος και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Hellenic Energy κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ενώ συμμετείχαν ανώτατα στελέχη από το διεθνές δίκτυο της Stanton Chase.

Η Stanton Chase Athens, που δραστηριοποιείται από το 2003 στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες executive search και leadership advisory και έχει διακριθεί εντός του παγκόσμιου δικτύου της για το μέγεθος και την ποιότητα των υπηρεσιών της. Πέρα από την κλασική στελέχωση σε επίπεδο ανώτατων διευθυντικών στελεχών, CEO, και μελών Δ.Σ., το ελληνικό γραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για αξιολόγηση και ανάπτυξη ηγετικών ομάδων και ατόμων, σχεδιασμό πλάνων διαδοχής, υπηρεσίες ηγεσίας σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση και συμβουλευτική για διαμόρφωση οργανωσιακής κουλτούρας, λειτουργώντας ως στρατηγικός «συνεργάτης ηγεσίας» για ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που επιδιώκουν ανάπτυξη, μετασχηματισμό και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Η εκδήλωση συνέπεσε με τη διεθνή συνάντηση του δικτύου Stanton Chase International στην Αθήνα, ενώ σηματοδοτεί μια νέα φάση πορείας και περαιτέρω ανάπτυξης για το γραφείο της Stanton Chase Athens, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο μετοχικό και διοικητικό σχήμα.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου στην κατάμεστη αίθουσα Domus στα Αστέρια της Γλυφάδας, οι ομιλητές επισήμαναν ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι κάθε συζήτηση για την ηγεσία σήμερα προϋποθέτει κατανόηση των μεγάλων παγκόσμιων τάσεων. Ανέδειξε τέσσερις καθοριστικές μεταβολές: τη μετατόπιση ισχύος από τη Δύση προς την Ανατολή, τη διάχυση ισχύος από το κράτος προς τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία πολιτών, τον εκθετικό ρυθμό τεχνολογικών αλλαγών – με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιοτεχνολογία – και την «βίαιη επιστροφή» της γεωπολιτικής με συνεχείς κρίσεις.

Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, αναφέρθηκε στις εμπειρίες της Ελλάδας μετά το 2019, όπου η χώρα βρέθηκε να διαχειρίζεται διαδοχικά πανδημία, ενεργειακή κρίση, υβριδικές απειλές και πόλεμο στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα όφειλε να κλείσει ιστορικές εκκρεμότητες, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και οι μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι ο ρόλος του ηγέτη είναι να συγχρονίζει το εσωτερικό του ρολόι με το ρολόι της ιστορίας, μέσα σε ένα σφιχτό πλαίσιο, όπου όμως η συμβολή του ατόμου – και κυρίως της ομάδας – παραμένει κρίσιμη. Μέσα από το παράδειγμα του πρώτου lockdown, ανέδειξε την αξία των ισχυρών ομάδων που μπορούν να δώσουν απλές, λειτουργικές λύσεις σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Υπογράμμισε επίσης ότι η αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας της Ελλάδας διεθνώς τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αποτελεσματικής ηγεσίας, η οποία αποτυπώνεται εμβληματικά στο γεγονός ότι η χώρα μας, ενώ πριν λίγα χρόνια αντιμετώπισε το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ έχει πλέον την προεδρία του Eurogroup και αποτελεί θετικό παράδειγμα μεταρρυθμίσεων και οικονομικών επιδόσεων.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy, προσέγγισε το θέμα της ηγεσίας μέσα από την εμπειρία ενός μεγάλου ενεργειακού ομίλου που δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον κλιματικής ατζέντας, τεχνολογικών αλλαγών, μετασχηματισμών στις κεφαλαιαγορές και αυξανόμενων απαιτήσεων σε θέματα ESG. Αναφέρθηκε στο πολυετές πρόγραμμα «Vision 2025», με στόχο τον συνολικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού και οργανωτικού μοντέλου, της εταιρικής διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι περίπου το 30–35% του προσωπικού και το 60% της διοικητικής ομάδας έχει ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ τόνισε και τον ρόλο που έπαιξε η υποστήριξη της ομάδας της Stanton Chase Athens.

Επισήμανε ότι η ηγεσία δεν είναι μονοσήμαντη έννοια ούτε ατομική υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί για την Ελλάδα η δεκαετής κρίση, το brain drain και η απώλεια μιας ολόκληρης γενιάς στελεχών 40–50 ετών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο τον ρόλο εταιρειών όπως η Stanton Chase στην εύρεση και ανάπτυξη ηγετικών ομάδων.

Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Γιώργος Π. Χρούσος, Professor Emeritus της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και UNESCO Chair on Adolescent Health Care, προσέγγισε την ηγεσία από την οπτική της ιατρικής, της ψυχοβιολογίας του στρες και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρατήρησε ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν είχαμε τόσο μεγάλη συσσώρευση γνώσης και εργαλείων και ταυτόχρονα τόσο υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, με την αλλαγή να έχει καταστεί μόνιμη συνθήκη.

Εξηγώντας ότι έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη του πώς ο άνθρωπος αντιδρά στο στρες, υποστήριξε ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα το κεντρικό πεδίο της ηγεσίας: ο ηγέτης καλείται να αποφασίσει σε περιβάλλον που αλλάζει γρηγορότερα απ’ όσο μπορεί να κατανοήσει, τη στιγμή που ο ανθρώπινος οργανισμός έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένου τύπου κινδύνους, όχι για το συνεχές ρεύμα πληροφοριών, απαιτήσεων και ευθυνών που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Τόνισε ότι πρώτη μορφή ηγεσίας είναι η ηγεσία του εαυτού, ήτοι η ικανότητα να διατηρείς εσωτερική τάξη όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι χαοτικό, καθώς και ότι ο πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που μπορεί να διατηρεί «εσωτερική ησυχία» μέσα στον θόρυβο.

Τέλος, ανέδειξε τέσσερις βασικούς άξονες ηγεσίας: ανθεκτικότητα (ικανότητα επαναφοράς στην ισορροπία), ευελιξία (να αλλάζεις προοπτική χωρίς να χάνεις προσανατολισμό), κατανόηση των ανθρώπων και ηθική σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη είναι το πιο εύθραυστο αγαθό και θα πρέπει η διαφύλαξη της να είναι η πρώτη προτεραιότητα κάθε ηγεσίας.

Ο κ. Νίκος Βασιλικιώτης, διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της Stanton Chase Athens, υπογράμμισε ότι ο Άνθρωπος και η Ηγετικότητα θα καθορίσουν την επόμενη μέρα των οργανισμών μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητα, προκλήσεις και συνθετότητα.

Σημείωσε ότι η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες, εισέρχεται σε φάση ώριμου και βιώσιμου μετασχηματισμού, με σαφές σχέδιο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών έχοντας ως βασικό άξονά της την ολιστική προσέγγιση στην έννοια του Ηγέτη.

Με βασικό στόχο την ενίσχυση της αξίας που προσφέρει στους πελάτες της, τόνισε ότι η δύναμη της εταιρείας βρίσκεται στους ανθρώπους της, στη δυνατότητα αξιοποίησης του διεθνούς δικτύου και brand που ανήκει, στην παρακαταθήκη των προκατόχων που διαμόρφωσαν την πορεία του γραφείου μέχρι σήμερα και στην υποστήριξη ενός υψηλού επιπέδου θεσμικού επενδυτή, όπως το Latsco Family Office.

Ο κ. Αλέξης Κόντης, γενικός διευθυντής και μέτοχος της Stanton Chase Athens, αναφέρθηκε στην ηγετική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά καθώς και την ουσιαστική διαδρομή προστιθέμενης αξίας στο επιχειρείν και την κοινωνία.

Επεσήμανε ότι σήμερα βιώνουμε μια περίοδο καμπής, με την Αλλαγή να αποτελεί τη μόνη σταθερά και η κυρίαρχη συνθήκη είναι η Μεταβλητότητα, σε ένα περιβάλλον όπου η αδράνεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Για το λόγο αυτό, οι ηγέτες του αύριο είναι τα στελέχη εκείνα που θα επιλέξουν συνειδητά να παραμείνουν ευέλικτα, να μαθαίνουν συνεχώς και να προσαρμόζονται με ταχύτητα και συνέπεια.

Αναλύοντας την ολιστική προσέγγιση της Stanton Chase Athens, επεσήμανε ότι ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού executive search, και αφουγκραζόμενη τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δεσμεύτηκε μαζί με τους συνεργάτες του, να ενδυναμώσει περαιτέρω τους δύο κρίσιμους πυλώνες υπηρεσιών. Πυλώνες που καθορίζουν την ποιότητα της ηγεσίας και λειτουργούν ως φυσικές προεκτάσεις μιας ενιαίας στρατηγικής η οποία ξεκινά από τη σωστή επιλογή στελεχών και καταλήγει στη διαρκή υποστήριξη και εξέλιξή τους:

1. Τα Board Services, που διασφαλίζουν τη βέλτιστη σύνθεση και λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων.

2. Το Leadership Advisory, που ενδυναμώνει την ουσιαστική ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων εντός του οργανισμού.

Ο κ. Çağri Alkaya, Global Chair της Standon Chase, Managing Partner London υπογράμμισε ότι η Stanton Chase, με παρουσία σε 45 χώρες, λειτουργεί ως παγκόσμιο δίκτυο συμβούλων ηγεσίας, όπου η ουσία δεν είναι μόνο το γεωγραφικό αποτύπωμα, αλλά ο τρόπος συνεργασίας πέρα από σύνορα, κλάδους και αγορές, για την αντιμετώπιση σύνθετων ηγετικών προκλήσεων σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, οικονομικής μεταβλητότητας και ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών.

Επισήμανε ότι η παγκόσμια συνδεσιμότητα της Stanton Chase δημιουργεί αξία, καθώς μέσα από το δίκτυο μοιράζονται insights, τάσεις, μεθοδολογίες και εμπειρίες που επιτρέπουν οι λύσεις μιας αγοράς να γίνονται μαθήματα για μια άλλη.

Τέλος, εξήρε τη συμβολή του γραφείου της Αθήνας ως μιας από τις πιο συνεπείς και υψηλών επιδόσεων μονάδες στο παγκόσμιο δίκτυο, αναγνωρισμένης για την ποιότητα των υπηρεσιών της και την εμπιστοσύνη των πελατών.