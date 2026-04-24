Chips και quantum στο επίκεντρο: Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο στον νέο τεχνολογικό χάρτη της Ευρώπης

Η Ελλάδα επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά στη νέα αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών και των κβαντικών τεχνολογιών, επενδύοντας στην έρευνα, στο ανθρώπινο δυναμικό και σε στοχευμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, με στόχο να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κρίκο στην ευρωπαϊκή τεχνολογική αυτονομία. Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, αναδείχθηκε ότι η μετάβαση από τα «chips» στα «qubits» δεν συνιστά μόνο τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και στρατηγική επιλογή για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και της ελληνικής οικονομίας.

Ο Κωνσταντίνος Καραντζάλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, υπογράμμισε ότι «έχουμε το ταλέντο, έχουμε την έρευνα και τη βιομηχανία», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το ζητούμενο είναι η μετάβαση «από αποσπασματικές επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο roadmap». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα επενδύει ήδη σε υποδομές, όπως δίκτυα οπτικών ινών για quantum communications και σε post-quantum encryption, τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε εφαρμογές που θα οδηγήσουν την αγορά και θα φέρουν περισσότερες επενδύσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικής τοποθέτησης, ο Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, σημείωσε ότι «δεν είναι αργά για την Ελλάδα», τονίζοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Υπογράμμισε ότι η χώρα δεν στοχεύει να καλύψει το σύνολο της αλυσίδας αξίας των ημιαγωγών, αλλά να εστιάσει σε τομείς όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός και τα κρίσιμα υλικά, επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη δεν χρειάζεται κάθε χώρα να κάνει τα πάντα, αλλά κάθε χώρα να είναι κρίσιμη σε συγκεκριμένα σημεία».

Αναδεικνύοντας τη σημασία της έρευνας, ο Γεώργιος Νούνεσης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, χαρακτήρισε την κβαντική τεχνολογία «κρίσιμη και επαναστατική», επισημαίνοντας ότι «η διατάραξη που θα φέρει θα επηρεάσει τα πάντα, από τη χρηματοοικονομική αγορά έως την ενέργεια». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «η ετοιμότητα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο», τονίζοντας την ανάγκη για εθνική στρατηγική και μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Συμπληρώνοντας την εικόνα της χρηματοδότησης, ο Δημήτριος Τέρζης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «ο διπλασιασμός του μεριδίου της Ευρώπης στην παγκόσμια παραγωγή ημιαγωγών έως το 2030». Όπως τόνισε, «υπάρχει τεράστια ευκαιρία για τη χώρα», με βασική πρόκληση τη διοχέτευση κεφαλαίων και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Από την πλευρά της αγοράς, ο Μανώλης Ζερβάκης, Πρόεδρος της HETiA και του Hellenic Chips Competence Centre, χαρακτήρισε τα chips «το νέο πετρέλαιο της οικονομίας», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα με περισσότερες από 30 εταιρείες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η παραγωγή, σημειώνοντας ότι «πρέπει να φέρουμε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα», είτε μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών είτε μέσω backend δραστηριοτήτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ευάγγελος Γκογκολίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του «Δημόκριτου», τόνισε ότι «τα chips είναι η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί το quantum», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρή ερευνητική παράδοση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο πλέον είναι «να περάσουμε από την αριστεία στην παραγωγή και στην επόμενη φάση πολιτικής», με έμφαση σε στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασία με τη βιομηχανία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Αγγελάκης, Science Director στο Quantum Institute του NCSR Demokritos.