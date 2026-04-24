ΗΠΑ: Στο αρχείο η έρευνα της ομοσπονδιακής εισαγγελίας σε βάρος του Τζερόμ Πάουελ

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη δίωξη σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ που αφορά την υπέρβαση κόστους στις εργασίες ανακαίνισης της έδρας της.

Η απόφαση αυτή αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο για την επικύρωση από τη Γερουσία του διορισμού του υποψηφίου που επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διαδεχθεί τον Πάουελ, του Κέβιν Γουόρς. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις είχε αρνηθεί να ψηφίσει υπέρ του Γουόρς εάν δεν αποσύρονταν οι κατηγορίες σε βάρος του Πάουελ, τις οποίες θεωρούσε άδικες.

Σύμφωνα με την Πίρο, «ο γενικός επιθεωρητής της Fed ανέλαβε να εξετάσει το θέμα του κόστους» της ανακαίνισης και «υπ’ αυτές τις συνθήκες, διέταξα το γραφείο μου να τερματίσει τη δική μας έρευνα».

Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG), που υπάγεται στο συμβούλιο των διοικητών της Fed και το Γραφείο Προστασίας του καταναλωτή απέναντι στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (CFBP), έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η θητεία του Πάουελ λήγει στα μέσα Μαΐου και εκτιμάται ότι τώρα η Γερουσία θα προχωρήσει γρήγορα στην επικύρωση του διορισμού του Γουόρς. Ο Πάουελ θα προεδρεύει την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη στην τελευταία, πιθανότατα, συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed. Οι αγορές δεν αναμένουν άμεσα τη μείωση των επιτοκίων, που σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 3,5-3,75%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ