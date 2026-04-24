Χέγκσεθ προς Ευρώπη: «Κάντε λιγότερες διασκέψεις και δράστε»

Η Ευρώπη ίσως να πρέπει να αρχίσει να έχει «λιγότερες φανταχτερές διασκέψεις και δράστε», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ επικρίνοντας την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών στην κρίση των Στενών του Ορμούζ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Χέγκσεθ απέρριψε ως «ανόητα» τα βήματα της Βρετανίας και της Γαλλίας που έχουν στόχο τη θωράκιση της μελλοντικής ασφάλειας αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αξίζουν συμμάχους «που είναι πιστοί» και κατανοούν ότι η συνεργασία «δεν είναι μιας μόνο κατεύθυνσης».

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης των διατλαντικών εντάσεων.

Τελευταίο επεισόδιο, ένα εσωτερικό υπόμνημα του Πενταγώνου που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες, που παρουσιάζει τις επιλογές που διαθέτουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία και της αναθεώρησης της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας επί των νησιών Φόκλαντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει για τη ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ένας συνασπισμός χωρών πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα συνομιλίες στο Παρίσι και στο Λονδίνο με στόχο τη δημιουργία μιας διεθνούς αποστολής υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για να διατηρηθούν τα Στενά ανοιχτά μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Αυτή δεν πρέπει να είναι μια μάχη μόνο της Αμερικής. Ως χώρα, χρησιμοποιούμε ελάχιστα τα Στενά του Ορμούζ. Η ενέργειά μας δεν ρέει από εκεί και έχουμε άφθονη ενέργεια», είπε.

Πρόσθεσε: «Η Ευρώπη και η Ασία έχουν επωφεληθεί από την προστασία μας εδώ και δεκαετίες, αλλά η εποχή των δωρεάν διαδρομών τελείωσε. Η Αμερική και ο ελεύθερος κόσμος αξίζουν συμμάχους που είναι ικανοί, που είναι πιστοί και που καταλαβαίνουν ότι το να είσαι σύμμαχος δεν είναι μιας μόνο κατεύθυνσης. Είναι αμφίδρομος».

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά αυτή χρειάζεται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς. Και ίσως να θέλει να αρχίσει να κάνει λιγότερες συζητήσεις και να διοργανώνει λιγότερo φανταχτερές διασκέψεις και να αναλάβει δράση. Αυτή είναι πολύ περισσότερο μάχη δική της παρά δική μας».

Ο Αμερικανός υπουργός συνέχισε: «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Είδατε, θα το έλεγα ανόητο το συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στην Ευρώπη, όπου συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν το ενδεχόμενο να κάνουν κάτι τελικά όταν ολοκληρωθούν τα πράγματα». «Αυτές δεν είναι σοβαρές προσπάθειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ