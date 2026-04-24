Έφτασε στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν - LIVE η συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά

(upd) Ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί βαρυσήμαντη επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα και αύριο, προκειμένου να υπογράψει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Τον Γάλλο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στρατιωτικό άγημα πήρε μέρος στην υποδοχή, ενώ μετείχε και γαλλική αντιπροσωπεία προκειμένου να συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας και τη μετάβασή τους στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχουν σε δημόσια συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Η ημέρα θα κλείσει με επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, με περίπου 110 προσκεκλημένους.

Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Το πρωί του Σαββάτου (25/04), ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (10:00) και στη συνέχεια, γύρω στις 12, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.