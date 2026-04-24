Παιδιά online, αλλά με όρια: Το νέο πλαίσιο προστασίας στον ψηφιακό κόσμο

Η πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες με εθιστικού τύπου αλγοριθμικές λειτουργίες τέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και ειδικών, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης της ψηφιακής συμμετοχής των παιδιών με την προστασία τους, μέσα από έναν συνδυασμό ρύθμισης, εκπαίδευσης και τεχνολογικών λύσεων.

Ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, υπογράμμισε ότι «τα νέα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν ριζικά διαφορετικό κόσμο», όπου η κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά, τονίζοντας ότι η προσέγγιση της Πολιτείας «δεν είναι τεχνοφοβική και δεν βασίζεται σε απαγορεύσεις». Όπως ανέφερε, τα μέτρα που προωθούνται στοχεύουν συγκεκριμένα σε πλατφόρμες που «χρησιμοποιούν αλγορίθμους που μπορεί να δημιουργήσουν εθιστικά συμπεριφορικά μοτίβα», επισημαίνοντας ότι «οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν αργήσει να θέσουν τα απαραίτητα όρια». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την ψυχική υγεία των παιδιών», συγκρίνοντας την ανάγκη ρύθμισης με τα μέτρα ασφαλείας στην αυτοκίνηση, τα οποία θεσπίστηκαν με καθυστέρηση, ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι έως το 2027 να έχει διαμορφωθεί ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στη συνέχεια, η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανέδειξε τη σημασία ενός σύνθετου μοντέλου παρέμβασης, σημειώνοντας ότι «στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν είτε/είτε, αλλά και τα δύο», συνδυάζοντας περιορισμούς και εκπαίδευση. Όπως τόνισε, η απαγόρευση χρήσης κινητών στα σχολεία εφαρμόζεται ήδη και ενισχύεται, ενώ παράλληλα απαιτείται συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς «δεν μπορεί να πετύχει τίποτα αν δεν συνεννοηθούμε όλοι μεταξύ μας». Ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Connected Parents» για την ενημέρωση περίπου 50.000 γονέων, επισημαίνοντας ότι «η επεξήγηση και η τεκμηρίωση προς τα παιδιά έχουν κυρίαρχο ρόλο», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Συμπληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επεσήμανε ότι «κυρίως άργησαν οι εταιρείες», αναφερόμενος στη μη επαρκή ανταπόκριση των πλατφορμών στον έλεγχο ηλικίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά προχώρησε στην ανάπτυξη του εργαλείου Kids Wallet, εξηγώντας ότι «δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο» και επιτρέπει απλώς την επιβεβαίωση του αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών. Τόνισε ότι από τις αρχές του 2027 οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού.

Από την πλευρά της αγοράς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, μεταξύ άλλων σημείωσε: «ως εταιρεία που διαμορφώνει τις ψηφιακές υποδομές του μέλλοντος, θεωρούμε ότι έχουμε και την ευθύνη να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους νεότερους χρήστες», δίνοντας ως παράδειγμα το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών που σχεδίασε η Vodafone για την ενίσχυση της ψηφιακής ευημερίας παιδιών και γονέων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη ψηφιακή ενηλικίωση αποτελεί συλλογική ευθύνη: «η πολιτεία θέτει το πλαίσιο, οι εταιρείες δημιουργούν τα εργαλεία και οι γονείς καθοδηγούν. Στόχος δεν είναι να μείνει η νέα γενιά εκτός ψηφιακού κόσμου, αλλά να μπορεί να κινείται σε αυτόν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση».

Ανοίγοντας τη συζήτηση με επιστημονική τεκμηρίωση, ο Jeffrey DeMarco, Senior Technical Advisor για την Ψηφιακή Προστασία των Παιδιών στη Save the Children, παρουσίασε ευρήματα από την έρευνα «Connected Childhoods», επισημαίνοντας ότι οι νέοι «γνωρίζουν πώς να είναι ασφαλείς online», αλλά δυσκολεύονται στη διαχείριση του χρόνου και της χρήσης τους. Όπως ανέφερε, «η συνδεσιμότητα δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ευημερία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων όπως η αυτορρύθμιση, η ψηφιακή ταυτότητα και η ενσυναίσθηση, σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές αλλαγές είναι συνεχείς.

Τη συζήτηση συντόνισε η Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων της ΕΡΤ.