Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία κέρδη 16% για το Brent

Μεικτή ήταν η εικόνα στις τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, σημειώνοντας ωστόσο εντυπωσιακό άλμα σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Μεικτή ήταν η εικόνα στις τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, σημειώνοντας ωστόσο εντυπωσιακό άλμα σε εβδομαδιαίο επίπεδο, την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν να πραγματοποιηθούν απευθείας συνομιλίες στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, γεγονός που ίσως βοηθήσει να ηρεμήσει η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ και στον πολύτιμο εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.

Συγκεκριμένα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύθηκαν 26 σεντς ή περίπου 0,3%, στα 105,33 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures για το West Texas Intermediate διαμορφώθηκαν στα 94,40 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 1,45 δολαρίων ή 1,5%.

Για την εβδομάδα, το Brent κέρδισε περίπου 16% και το WTI ενισχύθηκε σχεδόν 13%.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι θα ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα για να «συντονιστεί στενά με τους εταίρους μας σε διμερή θέματα».

Από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπία των ΗΠΑ, που αποτελούν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κάσνερ θα ταξιδέψουν στο Πακιστάν το Σάββατο το πρωί για απευθείας συνομιλίες με τους Ιρανούς ομολόγους τους, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος.

Χθες όπως έκανε γνωστό ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Πέμπτη να παρατείνουν την εκεχειρία τους κατά τρεις εβδομάδες μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εκεχειρία, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 10 ημέρες, θα δώσει πλέον περισσότερο χρόνο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις, με την Ουάσινγκτον να δεσμεύεται επίσης να υποστηρίξει την ενίσχυση της άμυνας του Λιβάνου εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ενώ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει διατηρηθεί, η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει προβληματική, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν το πάνω χέρι στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κόστος - αυξάνοντας την πιθανότητα η μία πλευρά να αναγκαστεί να υποχωρήσει», έγραψε η Commonwealth Bank of Australia σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.