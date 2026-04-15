Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

ΕΣΠ: «Η πασχαλινή αγορά έδωσε αναγκαία ανάσα στις επιχειρήσεις, χωρίς να αλλάζει τη συνολική εικόνα»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ανακοίνωσε την αποτίμηση της εικόνας της αγοράς ύστερα από την πασχαλινή περίοδο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με την ολοκλήρωση της πασχαλινής περιόδου, προχώρησε σε αποτίμηση της εικόνας της αγοράς, καταγράφοντας μια μικτή πραγματικότητα για το λιανεμπόριο.

Η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε, όπως κάθε χρόνο, τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, επιβεβαιώνοντας την τάση των καταναλωτών για αγορές της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη ενίσχυση του τζίρου για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Το αυξημένο κόστος ζωής και ειδικότερα η σημαντική επιβάρυνση του πασχαλινού τραπεζιού οδήγησαν τα νοικοκυριά σε πιο επιλεκτικές αγορές, με σαφή προτεραιότητα στα βασικά αγαθά. Ως αποτέλεσμα, κλάδοι όπως η ένδυση και τα είδη δώρου κινήθηκαν με χαμηλότερη δυναμική σε σχέση με τις προσδοκίες.

Η αγορά λειτούργησε ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας και αυξημένης επιφυλακτικότητας, με τις επιχειρήσεις να δίνουν καθημερινά τη μάχη της ανταγωνιστικότητας, της συγκράτησης των τιμών και της διατήρησης της ποιότητας.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, τόνισε: «Η πασχαλινή αγορά έδωσε μια αναγκαία ανάσα στις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να αλλάζει τη συνολική εικόνα της αγοράς. Η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη και οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό αυξημένες πιέσεις. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς η συγκυριακή ενίσχυση της κίνησης, αλλά η διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας, ρευστότητας και πραγματικής στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ)
Λιανεμπόριο
Τιμές
Ακρίβεια
Πάσχα
