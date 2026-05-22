Η Louis Hotels υποδέχεται το καλοκαίρι με 35% έκπτωση σε Ελλάδα και Κύπρο

«Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ, όπου ανήκεις». Με αυτό το μήνυμα η Louis Hotels παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή της καμπάνια, εγκαινιάζοντας τη φετινή σεζόν με νέες εμπειρίες φιλοξενίας, σε ξενοδοχεία και επαύλεις σε Κύπρο και Ελλάδα για κρατήσεις έως τις 20 Ιουνίου.

Η νέα καμπάνια περιλαμβάνει 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για έως και δύο παιδιά η δωρεάν διανυκτερεύσεις, για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του louishotels.com έως 20/6.

Από την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Μύκονο, τη Ρόδο και την Κρήτη μέχρι τη Λεμεσό, την Πάφο και τον Πρωταρά, η Louis Hotels προσφέρει ένα ολοκληρωμένο portfolio ξενοδοχείων που καλύπτει διαφορετικά travel profiles από designed for adults ξενοδοχεία και family all-inclusive εμπειρίες έως και luxury villas.

Στην κοσμοπολίτικη Μύκονο το πεντάστερο Once in Mykonos και το δημοφιλές ξενοδοχείο Mykonos Theoxenia ανεβάζουν κατακόρυφα τον πήχη της premium εμπειρίας. Το πρώτο βρίσκεται στην παραλία του Ορνού, απευθύνεται μόνο σε ενήλικες και έχει έντονο το στοιχείο του ανυπόκριτου κοσμοπολιτισμού.

Το δεύτερο βρίσκεται πολύ κοντά στη χώρα ακριβώς πίσω από τους διάσημους ανεμόμυλους και φέρει την υπογραφή του διάσημου Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη.

Στην Κέρκυρα, το πεντάστερο Valmar Corfu, στα νότια κοντά στο χωριό Μπενίτσες, προσφέρεται τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Πλήρως ανακαινισμένο και απόλυτα αναβαθμισμένο παρέχει μια premium all-inclusive εμπειρία. Το επίσης πεντάστερο Kerkyra Blue Hotel N’ Spa αποτελεί ένα οικογενειακό resort πάνω στην παραλία. Στην νοτιοανατολική ακτή και μόλις 3 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού προσφέρει μια πληθώρα δραστηριοτήτων σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο. Στα Χανιά της Κρήτης το επισης πεντάστερο Asterion Suites & Spa, ξενοδοχείο αποκλειστικά για ενήλικες, συνδυάζει τη εκλεπτυσμένη διαμονή με την κρητική παράδοση και προσφέρει ποικιλία δωματίων και σουιτών με ιδιωτική πισίνα.

Στη Ζάκυνθο, το King Jason Zante στο Τσιλιβί, επαναπροσδιορίζει την έννοια της ευζωίας, σε ένα resort αποκλειστικά για ενήλικες με 87 σουίτες που εκτείνονται πάνω σε μια υδάτινη επιφάνεια 10.000 τ.μ., με θεματικά εστιατόρια, wellness spa και πληθώρα προσφερόμενων εμπειριών, ξεκινώντας από τις γευσιγνωσίες και την τοπική μαγειρική και φτάνοντας ως τη χαλάρωση και την άθληση.

Στην ιστορική πόλη των Ιπποτών, την Ρόδο, το Amada Colossos Resort προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής με 16 εστιατόρια και μπαρ και μεγάλο υδροπάρκο δίπλα στη Θάλασσα.

Οι προσφορές συνεχίζονται και σε όλα τα ξενοδοχεία της Louis Hotels που βρίσκονται στη Κύπρο στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Με επίκεντρο την αυθεντική φιλοξενία, τη γαστρονομία, το σύγχρονο lifestyle και τις ολοκληρωμένες εμπειρίες διαμονής, η Louis Hotels συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη resort φιλοξενία σε Κύπρο και Ελλάδα.