H Κομισιόν ενέκρινε πακέτο 1,5 δισ. ευρώ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Το πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία (EDIP), συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη στήριξη της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανθεκτικότητας ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής, στη συνεργασία με την Ουκρανία, στις κοινές προμήθειες εξοπλισμού και στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων.

Από το συνολικό πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ, περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αύξηση της παραγωγής βασικών αμυντικών εξαρτημάτων και προϊόντων, όπως συστήματα αναχαίτισης drones, πύραυλοι και πυρομαχικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται 260 εκατ. ευρώ μέσω του Μέσου Στήριξης της Ουκρανίας (USI) για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Παράλληλα, 325 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI), με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών βιομηχανικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, ανοικτών και για τη Νορβηγία και την Ουκρανία. Για την ενίσχυση της κοινής προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού, η Επιτροπή προβλέπει 240 εκατ. ευρώ για έργα που θα καλύπτουν τομείς όπως τα συστήματα αναχαίτισης drones, η αντιαεροπορική άμυνα, η αντιπυραυλική άμυνα, καθώς και τα χερσαία και ναυτικά συστήματα μάχης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καινοτομία, καθώς 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του Ταμείου FAST για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μικρών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον αμυντικό τομέα. Επιπλέον, η νέα πρωτοβουλία BraveTech EU θα χρηματοδοτηθεί με 35,3 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη καινοτόμων αμυντικών λύσεων για την Ουκρανία και την ΕΕ.

Ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε: «Μέσα σε λίγους μήνες, μεταφράσαμε τον κανονισμό EDIP σε άμεσες ευκαιρίες. Τώρα, τα κράτη μέλη, η Νορβηγία, η Ουκρανία και οι βιομηχανίες τους μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και την αύξηση της παραγωγής. Η δημιουργία και η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του EDIP, ευρωπαϊκών αμυντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος (EDPCI) αποτελεί επίσης αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης».

Ο πρώτος γύρος των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα αναρτηθεί στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών της ΕΕ αύριο, Τρίτη. Το EDIP, το οποίο εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί μία από τις βασικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής της ετοιμότητας και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, προβλέποντας συνολικά 1,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για την περίοδο 2026-2027.