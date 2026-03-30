Βιλερουά ντε Γκαλό: «Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αναλάβει δράση για τον πληθωρισμό»

Έτοιμη να αναλάβει δράση προκειμένου να «συγκρατήσει» τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με όσα δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό στην La Stampa. Ο ίδιος ωστόσο τόνιζε ότι είναι πρόωρο να γίνονται οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να δημιουργήσει ένα αρνητικό σοκ στην προσφορά, οδηγώντας σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και ταχύτερες αυξήσεις τιμών, υποστήριξε ο ντε Γκαλό. «Οι τελευταίες εξελίξεις δεν στέλνουν ευοίωνα μηνύματα», πρόσθεσε.

«Η ΕΚΤ δεν ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου αλλά σίγουρα έχει τη δυνατότητα και το καθήκον να διασφαλίζει ότι οι προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό παραμένουν στον στόχο του 2%. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση εάν χρειαστεί», δήλωσε.

Ορισμένα μέλη της ΕΚΤ έχουν υπονοήσει ότι είναι πιθανή μία κίνηση ήδη από τον Απρίλιο, ωστόσο ο ντε Γκαλό τόνισε ότι το μονοπάτι που ακολουθεί η ΕΚΤ δεν είναι προκαθορισμένο και προσαρμόζεται με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα.

«Η συζήτηση για προκαθορισμένες ημερομηνίες είναι πολύ πρόωρη. Οι αγορές ίσως έχουν υπερερμηνεύσει τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών», είπε.

Ως προς την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από το 2007, χάρη στους αυστηρότερους κανονισμούς στον τραπεζικό τομέα.

Από την άλλη, προειδοποίησε για μεγαλύτερους κινδύνους στις ΗΠΑ και ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη των χρηματιστηριακών δεικτών, των ιδιωτικών πιστώσεων και των κρυπτονομισμάτων.

