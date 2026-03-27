Σνάμπελ (ΕΚΤ) για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να δράσουμε

Η Σνάμπελ κατέληξε λέγοντας ότι η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο 2%.

Την άποψη της πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να βιαστεί να αντιδράσει στον πόλεμο του Ιράν, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να παραμείνουν ευέλικτοι και σε εγρήγορση.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος, η οποία θεωρείται ευρέως ως «γεράκι» στον καθορισμό των επιτοκίων της ΕΚΤ, επεσήμανε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα «τεράστιο σοκ στις τιμές της ενέργειας» που έχει προκαλέσει μια «απότομη» αύξηση στις προσδοκίες των επενδυτών για ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στο μέλλον, διαμηνύοντας ωστόσο ότι η ΕΚΤ πρέπει να «ζυγίσει προσεκτικά» τις αποφάσεις της.

«Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να δράσουμε», υπογράμμισε.

«Έχουμε τον χρόνο να εξετάσουμε τα δεδομένα και να αναλύσουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, εάν υπάρχουν ενδείξεις δευτερογενών επιπτώσεων, πόσο ισχυρό είναι το περιβάλλον ζήτησης και πόσο πιθανό είναι αυτό το σοκ του πληθωρισμού να εδραιώνεται στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αλλά και στην αύξηση των μισθών» συμπλήρωσε.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας που προκύπτει από τον πόλεμο θυμίζει το πληθωριστικό σοκ του 2022 που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή οικονομία ήδη αισθάνεται τις συνέπειες, εξήγησε.

Η Σνάμπελ κατέληξε λέγοντας ότι η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο 2%.