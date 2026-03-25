Τυχερά παίγνια: 3 στους 4 παίκτες βλέπουν τον δρόμο προς την παρανομία - Η Ελλάδα από τις ακριβότερες αγορές στην Ευρώπη

Τρεις στους τέσσερις παίκτες δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να στραφούν στον παράνομο τζόγο, κυρίως λόγω της φορολογίας, της απουσίας περιορισμών και της δυσκολίας ελέγχου των συναλλαγών. Το εύρημα αυτό προκύπτει από επεξεργασία της έρευνας της Kapa Research για το 2024, στο πλαίσιο της μελέτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων, από την οποία προκύπτει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις πιο «ακριβές» αγορές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα το Insider, τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στην ευρύτερη μελέτη με τίτλο «Το φορολογικό πλαίσιο των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων: H συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και η στροφή των παικτών σε παράνομα δίκτυα τυχερών παιγνίων», ενώ αποκαλύπτονται και επιπλέον παράμετροι που δεν έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί.

Μέρος των συμπερασμάτων της μελέτης παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο στη Ρώμη στα τέλη του 2024 από τον διδακτορικό ερευνητή με εξειδίκευση στον τομέα των τυχερών παιγνίων Λεωνίδα Καρακίδη, ο οποίος ανέλυσε τις τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς και τη σύνδεση της φορολογίας με τη συμπεριφορά των παικτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μελέτη έχει πλέον ολοκληρωθεί και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα.

Υψηλά έσοδα, ακόμη υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση

Το 2024 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον κλάδο. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς (TGR) διαμορφώθηκε στα 15,6 δισ. ευρώ από 14,4 δισ. ευρώ το 2023 (+8,5%), ενώ τα ακαθάριστα έσοδα των παρόχων (GGR) ανήλθαν σε 2,88 δισ. ευρώ (+11%).

Την ίδια στιγμή, όμως, τα έσοδα του Δημοσίου αυξήθηκαν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, φτάνοντας το 1,026 δισ. ευρώ από 885 εκατ. ευρώ το 2023 (+16%). Δηλαδή, το κράτος απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από την ανάπτυξη της αγοράς.

Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2025. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, το TGR ανήλθε σε 12,02 δισ. ευρώ (+5,7%), ενώ τα δημόσια έσοδα (δικαιώματα και φόροι παικτών) διαμορφώθηκαν στα 836,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 92 εκατ. ευρώ ή 12,4%. Και εδώ έρχεται το παράδοξο. Από τα ποσά αυτά τα 500 εκατ. ευρώ είναι φόροι που έχουν εισπραχθεί από τα διαδικτυακά παίγνια. Συγκεκριμένα τα 270 εκατ. είναι από το φόρος στους παρόχους και τα 226 εκατ. ευρώ από τον φόρο παικτών. Και εδώ επιβάλλεται η αύξηση…

Η Ελλάδα στις πιο επιβαρυμένες αγορές

Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από ένα μοντέλο διπλής φορολόγησης, το οποίο διαφοροποιείται από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγορών.

Συγκεκριμένα:

Ο φόρος GGR φτάνει το 35%

Επιβάλλεται επιπλέον φόρος στα κέρδη των παικτών

Ο πίνακας που αποκαλύπτει την απόσταση από την Ευρώπη

Ο συγκριτικός πίνακας της μελέτης που αποκαλύπτει το insider.gr αποτυπώνει με σαφήνεια τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μία από τις πιο επιβαρυμένες χώρες φορολογικά στον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Στην ελληνική περίπτωση, ο φόρος επί των ακαθάριστων εσόδων (GGR) ανέρχεται στο 35% τόσο για τα online καζίνο όσο και για το online στοίχημα, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ευρώπη. Παράλληλα, εφαρμόζεται και πρόσθετη φορολόγηση στα κέρδη των παικτών, γεγονός που δημιουργεί ένα σύστημα διπλής επιβάρυνσης.

Στα online παιχνίδια τύπου καζίνο, τα κέρδη έως 100 ευρώ παραμένουν αφορολόγητα, ενώ για ποσά από 100,01 έως 500 ευρώ επιβάλλεται φόρος 15% και για ποσά άνω των 500 ευρώ ο συντελεστής ανέρχεται στο 20%. Αντίστοιχα, στο online στοίχημα, τα κέρδη έως 100 ευρώ δεν φορολογούνται, για ποσά από 100,01 έως 200 ευρώ επιβάλλεται φόρος 2,5%, για ποσά από 200,01 έως 500 ευρώ 5% και για κέρδη άνω των 500 ευρώ 7,5%.

Οι διαφοροποιήσεις με τις άλλες χώρες

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά στις υπόλοιπες χώρες που εξετάζονται στη μελέτη. Στην Κροατία, ο φόρος GGR είναι χαμηλότερος – 15% για τα καζίνο, 25% για τα slots και 5% για το στοίχημα – ενώ δεν επιβάλλεται φόρος στα κέρδη των παικτών στο online καζίνο και η φορολόγηση στο στοίχημα ενεργοποιείται σε υψηλότερα ποσά.

Στη Ρουμανία, ο φόρος GGR ανέρχεται στο 21%, ενώ εφαρμόζεται κλιμακωτός φόρος στα κέρδη των παικτών που ξεκινά από χαμηλό ποσοστό και αυξάνεται μόνο για πολύ υψηλά ποσά.

Στη Σλοβενία, η επιβάρυνση είναι ακόμη πιο περιορισμένη, καθώς ο φόρος GGR διαμορφώνεται μόλις στο 5% και η φορολόγηση των παικτών ενεργοποιείται μόνο για κέρδη άνω των 300 ευρώ, με συντελεστή 15%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέλος, η φορολογία επικεντρώνεται αποκλειστικά στον πάροχο, με συντελεστή 40% από το 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση στα κέρδη των παικτών.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις λίγες αγορές όπου συνδυάζεται υψηλός φόρος στον πάροχο με άμεση φορολόγηση των παικτών, μάλιστα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κερδών. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου είτε η φορολογία περιορίζεται σε ένα επίπεδο είτε ενεργοποιείται σε υψηλότερα επίπεδα κερδών, το ελληνικό μοντέλο αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος συμμετοχής στη νόμιμη αγορά.

Έρχεται νέα αύξηση από το 2026

Η επιβάρυνση αυτή ενισχύεται περαιτέρω με τη νέα αύξηση της φορολογίας στα online καζίνο από την 1η Ιουλίου 2026.

Οι συντελεστές αυξάνονται:

στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ

στο 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ

Το μέτρο στοχεύει σε επιπλέον έσοδα 100 εκατ. ευρώ ετησίως, εντείνοντας ακόμη περισσότερο το φορολογικό βάρος.

Το κρίσιμο εύρημα: οι συναλλαγές που δεν φαίνονται

Πέρα από τα ποσοστά φορολόγησης, η μελέτη αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της παράνομης αγοράς: τις συναλλαγές.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, μεγάλο μέρος των πληρωμών προς παράνομες πλατφόρμες δεν καταγράφεται ως δραστηριότητα τυχερών παιγνίων. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν ενδιάμεσους μηχανισμούς ή εμφανίζονται με έδρα σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα οι τραπεζικές συναλλαγές να μην αναγνωρίζονται ως στοιχηματισμός.

Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό κενό ελέγχου, καθώς:

δεν υπάρχει πλήρης εικόνα της ροής χρημάτων

δεν μπορεί να διασταυρωθεί η δραστηριότητα με τα εισοδήματα

δεν εντοπίζεται εύκολα η υπερβολική συμμετοχή

Η αδυναμία αυτή δημιουργεί ένα ουσιαστικό «κενό ελέγχου», καθώς το κράτος δεν μπορεί να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο τη ροή των χρημάτων ούτε να διασταυρώσει αν τα ποσά που ποντάρονται είναι συμβατά με το εισόδημα των παικτών. Ενδεικτικά, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί εύκολα αν ένας παίκτης με χαμηλό δηλωμένο εισόδημα πραγματοποιεί πολλαπλάσιες συναλλαγές σε παράνομες πλατφόρμες.

Παράλληλα, το πρόβλημα εντείνεται από τη συνεχή αναπαραγωγή παράνομων ιστοσελίδων, οι οποίες επανεμφανίζονται με διαφορετικά domain names ακόμη και μετά τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμά τους. Έτσι, η αγορά προσαρμόζεται ταχύτερα από τους μηχανισμούς ελέγχου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μελέτη καταλήγει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της φορολογίας, αλλά και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Όσο η νόμιμη αγορά επιβαρύνεται με υψηλούς φόρους και η παράνομη δραστηριότητα παραμένει δύσκολα ανιχνεύσιμη, δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα μετακίνησης των παικτών εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου.

Και αυτό αποτυπώνεται ήδη στο πιο ανησυχητικό εύρημα: τρεις στους τέσσερις παίκτες δηλώνουν ότι βλέπουν τον δρόμο προς την παρανομία.