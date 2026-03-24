Berenberg: Σύννεφα στον ορίζοντα της Ευρωζώνης

Οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν είναι ήδη ορατές στην Ευρωζώνη, καθώς οι τιμές εισροών αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, ενώ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αναφέρουν διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και σημαντικά μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης, κυρίως λόγω προβλημάτων στη ναυτιλία.

Όπως σχολιάζουν σε ανάλυσή τους οι οικονομολόγοι της Berenberg, Felix Schmidt και Andrew Wishart, όσο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν, τόσο αυξάνονται οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός, επιδεινώνοντας τις οικονομικές προοπτικές και πιέζοντας τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες προς στασιμοπληθωρισμό.

«Οι εκτεταμένες δημοσιονομικές δαπάνες στην Ευρωζώνη για άμυνα και, στη Γερμανία, για υποδομές, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη μεταποίηση, αλλά αυτή η ώθηση είναι πιθανό να υπερκεραστεί αν συνεχιστεί ο πόλεμος» σημειώνουν οι δύο οικονομολόγοι.

Τονίζουν παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης αντιλαμβάνονται πλήρως την κατάσταση, όπως καταδεικνύει η απότομη υποχώρηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης τον Μάρτιο, και μάλιστα με τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

Εύθραυστη ανάκαμψη στη Γερμανία

Στη Γερμανία, η θετική επίδραση του γερμανικού δημοσιονομικού πακέτου συνεχίζεται, αλλά η έντονη άνοδος της μεταποιητικής δραστηριότητας πιθανότατα συνδέεται και με την επιτάχυνση αγορών από τις επιχειρήσεις, λόγω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στις προμήθειες τους επόμενους μήνες εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται, με τους μέσους χρόνους παράδοσης να καταγράφουν τον Μάρτιο τη μεγαλύτερη επιδείνωση των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Παράλληλα, ενισχύονται και οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς ο πληθωρισμός στις τιμές εισροών στον γερμανικό ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Τα «σύννεφα» στον ορίζοντα έχουν οδηγήσει σε καθοδική αναθεώρηση των προσδοκιών για την παραγωγή, υποδηλώνοντας ότι η άνοδος της βιομηχανικής δραστηριότητας μπορεί να αποδειχθεί βραχύβια.

Γαλλία: Από το κακό στο χειρότερο

Όπως εξηγεί η Berenberg, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, το κλίμα στη Γαλλία ήταν ήδη επιβαρυμένο τους τελευταίους μήνες λόγω της δύσκολης πολιτικής κατάστασης. Οι πρόσθετες δυσκολίες που προκύπτουν από τη σύγκρουση στο Ιράν οδήγησε τον σύνθετο PMI σε νέα πτώση τον Μάρτιο, από τις 49,9 στις 48,3 μονάδες. Έτσι, ο δείκτης παραμένει πλέον κάτω από το όριο των 50 μονάδων για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025.

Ο γαλλικός δείκτης υπηρεσιών επίσης υποχώρησε από τις 49,9 στις 48,3 μονάδες, ενώ ο PMI μεταποίησης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, από τις 50,1 στις 50,2 μονάδες. Ο πληθωρισμός κόστους εισροών επιταχύνθηκε επίσης σημαντικά στη Γαλλία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, οι τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με μόνο μέτριες αυξήσεις, πιθανόν επειδή η ζήτηση ήταν ήδη αδύναμη πριν από τον πόλεμο.