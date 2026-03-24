Στην Τράπεζα της Ελλάδος οι πρόεδροι του SSM και του SRB

Οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών θα συναντηθούν με τον Γ. Στουρνάρα, την Χρ. Παπακωνσταντίνου και ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) επισκέπτονται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 η Προέδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Claudia Buch και ο Προέδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix.

Οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών θα συναντηθούν με τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, την Υποδιοικήτρια και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα ακολουθήσει συνάντηση και συζήτηση με τα στελέχη των εποπτικών διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών θα συναντηθούν επίσης με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, καθώς και θέματα εποπτικού ενδιαφέροντος και συνεργασίας των δύο ευρωπαϊκών θεσμών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση των δύο επικεφαλής με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη συνάντηση θα συμμετέχει η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.