ΕΕ: Αμετακίνητος ο Όρμπαν από το βέτο για το δάνειο 90 δισ. ευρώ προς Ουκρανία

Δεν κατόρθωσαν να μετακινήσουν τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που έχει ασκήσει βέτο στην χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνήλθαν σήμερα στις Βρυξέλλες όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές. Οι «27» συμφώνησαν να συζητήσουν και πάλι το θέμα κατά το επόμενο ραντεβού τους, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου.

Σύμφωνα με το Politico, η 90λεπτη συζήτηση για το δάνειο δεν κατάφερε να οδηγήσει σε σαφή πορεία προς μια συμφωνία. Ο Ούγγρος ηγέτης, υποστηριζόμενος από τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, αφού ρωσικά drones προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό Ντρούζμπα, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο στις χώρες τους μέσω Ουκρανίας, κατηγορούν το Κίεβο για αργές επισκευές.

Σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα καταδίκασε τη συμπεριφορά του Όρμπαν ως «απαράδεκτη» και παραβίαση των όρων συνεργασίας που διέπουν την ΕΕ. Ο Κόστα επεσήμανε ότι κανένας ηγέτης δεν έχει παραβιάσει ποτέ «αυτή την κόκκινη γραμμή πριν». Το επίπεδο απογοήτευσης για τον Όρμπαν ήταν πρωτοφανές, αλλά ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου - δεν υπάρχει πρόθεση εμπλοκής στα εσωτερικά της Βουδαπέστης.

Ο Όρμπαν απάντησε στην κριτική επιμένοντας ότι το βέτο του ήταν νόμιμο, ενώ ο Φίτσο επεσήμανε ότι η χώρα του πληρώνει το τίμημα για την απώλεια των ρωσικών καυσίμων. Οι ηγέτες των άλλων 25 χωρών της ΕΕ εξέδωσαν κοινή δήλωση χαιρετίζοντας την απόφαση δανεισμού των 90 δισ. ευρώ, ζητώντας «την πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία να γίνει έως τις αρχές Απριλίου».