Υπ. Εσωτερικών: 50 εκατ. ευρώ στους Δήμους για δράσεις πυροπροστασίας το 2026

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς.

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ (25%) σε σχέση με το 2024, διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, κατανέμονται φέτος στους 332 Δήμους της χώρας πόροι ύψους 47.500.000 ευρώ, και επιπλέον 2.500.000 ευρώ στους Συνδέσμους των Δήμων, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας.

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς, όπως:

α) ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις),

β) η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών,

γ) ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών,

δ) η συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες,

ε) η υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,

στ) η ενίσχυση εθελοντικών δράσεων,

ζ) η προμήθεια εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι),

η) η κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού) και

θ) η κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.