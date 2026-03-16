Πετραλιάς: «Η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων»

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απάντησε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη σχετικά με την χορήγηση 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

«Αν η κυβέρνηση αποφάσιζε να χορηγήσει 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, το ποσό αυτό θα ήταν εκτός του δημοσιονομικού χώρου των πρωτογενών δαπανών και συνεπώς θα έπρεπε να πάρει και αντίστοιχα αντίμετρα», είναι η απάντηση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη. Ο κ. Πετραλιάς τόνισε ωστόσο, ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων και πρόσθεσε ότι από το 2023 και μετά, υλοποιήθηκαν 32 παρεμβάσεις για τις αυξήσεις στις απολαβές όλων των δημοσίων υπαλλήλων, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 3,3 δισ. ευρώ.

«Η χορήγηση επιπλέον αυτού του ποσού (σ.σ. 13ος και 14ος μισθός) είναι καθαρά εκτός του δημοσιονομικού χώρου των πρωτογενών δαπανών, όπως υπολογίζεται από το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτι που σημαίνει ότι, αν προχωρήσει κανείς σε παροχές επιπλέον 2,7 δισ., πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα αντίμετρα», είπε ο κ. Πετραλιάς. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανέφερε πάντως ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων, δίχως όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, «η οποία αποτελεί σημαντική κατάκτηση των τελευταίων ετών και πρέπει να διαφυλαχθεί». Όπως δε, έσπευσε να υπενθυμίσει ο Κ. Πετραλιάς, «από το 2023 έως το 2026, η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει τριάντα δύο συνολικά παρεμβάσεις, οι οποίες αύξησαν τις απολαβές όλων των δημοσίων υπαλλήλων και έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 3,3 δισ. ευρώ».

«Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, με την τρομακτική αύξηση των τιμών παντού, όχι μόνο στα καύσιμα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, για λόγους ισότητας σε σχέση με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, να επανέρθει ο 13ος και ο 14ος μισθός για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα» εκτίμησε από πλευράς του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Επιπλέον, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη και επειδή το κόστος ζωής πλέον είναι τόσο δυσβάστακτο, που για έναν εργαζόμενο στο Δημόσιο είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει, πολλώ δε μάλλον όταν έχει πολυμελή οικογένεια», ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ