Πιερρακάκης: «Θα παρέμβουμε άμεσα αν εκτιμήσουμε ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα»

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κρίση στη Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να παρέμβει άμεσα, αν κριθεί αναγκαίο, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο ΚΡΗΤΗ TV. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ενέργεια, την οικονομική πολιτική, τον τουρισμό της Κρήτης και τα σχέδια αξιοποίησης του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης», υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατηγικής, της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης είναι τα εξής:

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο παρέμβασης

Θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το σημείο ισορροπίας σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα. Θα δούμε ποια θα είναι η διάρκεια της κρίσης. Και από εκεί και πέρα, διάρκεια και εύρος θα ορίσουν και τη φύση της παρέμβασης.

Κανείς δεν θα είναι μόνος του. Κανένας πολίτης. Κανένα νοικοκυριό, καμία επιχείρηση. Αν χρειαστεί παρέμβαση το κάναμε το 2022 θα το ξανακάνουμε και τώρα. Αλλά αν χρειαστεί.

Εγώ θα σας πω ότι τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι μία ένδειξη. Δεν θα βάλω τη χρονική διάρκεια καθ' αυτή κάτω, γιατί, ξέρετε, εξαρτάται με το πώς διαβάζεις τη δυναμική.

Θα το αξιολογήσουμε ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Είμαστε από πάνω, το μελετάμε και αν κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση θα το κάνουμε. Ήδη ανακοινώσαμε το πλαφόν. Αλλά από εκεί και πέρα, αν εκτιμηθεί ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα, αυτά θα ληφθούν.

Για την αγορά ενέργειας στην Ευρώπη

Εμείς ως κυβέρνηση και ως χώρα έχουμε κάνει ήδη πολύ σημαντικές αλλαγές στη στροφή προς την πράσινη ενέργεια ή ως προς το ότι έχουμε καταφέρει για πρώτη φορά να εξάγουμε ενέργεια ηλεκτρική.

Θα έλεγα ότι βήματα έχουν γίνει όμως ακόμη δεν έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενεργείας. Χρειαζόμαστε ολοένα και περισσότερες διασυνδέσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ένα μεγάλο κομμάτι είναι η ρυθμιστική πολιτική της ενεργείας.

Και ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς εσύ διαφοροποιείς τις εισαγωγές σου από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς ως χώρα με τις κινήσεις που έχουμε κάνει στο ενεργειακό πεδίο, με τον Κάθετο Διάδρομο, με το Αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, με όλες αυτές τις στρατηγικές ενέργειες μαζί με την πράσινη ενέργεια, δείχνουμε ότι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μία τομή με το χθες και να αξιοποιήσουμε και τον γεωπολιτικό μας ρόλο, τη γεωπολιτική μας θέση, να μοχλεύσουμε τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα συνολικότερα.

Αυτό το κατακτάμε. Δεν θα γίνει σε μια μέρα. Το καταλαβαίνουμε όλοι.

Για στασιμοπληθωρισμό και επιτόκια

Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, έχουμε τα ανακλαστικά, όλες αυτές οι συζητήσεις είναι στο τραπέζι. Την ερχόμενη Πέμπτη, οι ηγέτες θα συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες, ανάμεσα σε άλλα, και για αυτό. Και ως Πρόεδρος του Eurogroup, θα είμαι και εγώ παρών για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τους ηγέτες των κρατών της ΕΕ και πώς εμείς τις υλοποιούμε ως Υπουργοί Οικονομικών.

Και σε ό,τι αφορά τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας ,είναι κεκτημένο μας πλέον ότι πρέπει όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης να διαφυλάσσουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αυτονομία λήψης αποφάσεων σε σχέση με τα επιτόκια ως κόρη οφθαλμού, αυτό μας διαφοροποιεί. Οι ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες κάνουν τη διαφορά υπέρ των πολιτών. Άρα, δεν θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω για τα επιτόκια.

Για το πνεύμα σύμπνοιας ανάμεσα στα κράτη-μέλη

Οι κρίσεις μάς φέρνουν πιο κοντά, να το πω έτσι, σε κάθε επίπεδο στην Ευρώπη. Και αυτή η κρίση, αυτή είναι η αίσθησή μου κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, έκανε και θα κάνει το ίδιο. Σίγουρα πρέπει να πάμε πιο πολύ προς μια πορεία ευρωπαϊκής ενοποίησης. Όποιο και είναι το ερώτημα. Είτε το ερώτημα αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αφορά την άμυνα.

Δείτε τι έγινε στην Κύπρο. Δείτε πόσο σημαντικό ήταν που δείξαμε ανακλαστικά εμείς πρώτοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος, αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κρίση δεν μας τέσταρε μόνο οικονομικά, μας τέσταρε και διπλωματικά. Και ανταποκριθήκαμε. Είδατε τον Πρόεδρο Μακρόν στην Κύπρο, στέλνουν οι Ολλανδοί φρεγάτα.. Όσο πιο πολύ αθροίσουμε δυνατότητες, τόσο το καλύτερο για κάθε πολίτη και της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Για την πρόταση της Αντιπολίτευσης περί μείωσης φόρων

Η Αντιπολίτευση διαρκώς «μοιράζει» χρήματα με έναν τρόπο τελείως ευέλικτο που δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη της δημοσιονομικής διαχείρισης υπέρ των πολιτών.

Ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος στην Ελλάδα και είναι συγκεκριμένος σε κάθε χώρα. Εμείς έχουμε την ευθύνη να τον αξιοποιούμε υπέρ όλων όσων μας βλέπουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον καθένα και την καθεμία. Άρα, εδώ σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρέμβουμε αν υπάρξει πρόβλημα. Θα παρέμβουμε.

Τα χρήματα που έχουμε είναι συγκεκριμένα. Αυτά αξιοποιούνται υπέρ του κοινωνικού συνόλου και του εθνικού συμφέροντος, και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Σε κάθε περίπτωση θα παρέμβουμε με γνώμονα το συμφέρον του καθενός και της καθεμιάς.

Για πιθανά μέτρα θωράκισης

Θα πρέπει να δούμε προς τα πού θα πάει η κατάσταση, ποια θα είναι τα προβλήματα. Είναι αδόκιμο και λάθος να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή, τώρα, σήμερα, εδώ που μιλάμε. Θα δούμε το τι θα συμβεί. Το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είμαστε από πάνω και ότι παρεμβαίνουμε όποτε και όπου χρειάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα υπάρχει ένα μέτρο μόνο. Πιθανώς θα υπάρξουν και άλλα. Αν και εφόσον χρειαστεί.

Για τον τουρισμό στην χώρα και ειδικότερα στην Κρήτη

Η αίσθησή μου είναι ότι φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή τουριστική χρονιά, από το ενδιαφέρον το οποίο εισπράττουμε αυτή τη στιγμή συνολικότερα ως χώρα, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις περιοχές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή περισσότερο. Υπάρχει η αίσθηση μιας τάσης, η οποία αναδεικνύει τη χώρα μας, παρά την υπονομεύει. Άρα αυτό με κάνει αισιόδοξο σε σχέση με την ευρύτερη προβολή που θα συμβεί στο τουριστικό επίπεδο.

Στην Κρήτη συγκεκριμένα, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Η Κρήτη συνεισφέρει 5% στο ΑΕΠ συνολικά -αλλά 20% στον τουρισμό. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με την ευρύτερη επένδυση υποδομών που έχουμε κάνει στο νησί, 4,5 δισ. ευρώ αυτή τη στιγμή είναι τα συνολικά έργα τα οποία κοιτάζουμε, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Αττική, ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι ή κάτι - το οποίο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να συνιστά και μια πολύ σημαντική παρέμβαση τα επόμενα χρόνια, στην οποία το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θέλουμε και θέλω να παίξουν καταλυτικό ρόλο - που είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρομίου.

Για την αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης»

Δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση χωρίς τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση. Σίγουρα, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός που μπορεί να γίνει. Ήδη υπάρχει ένα πρώτο πλάνο, ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ. Θέλει πολεοδομικό σχεδιασμό, θέλει επιχειρηματικό πλάνο. Το νησί το ίδιο, οι πολίτες του νησιού, η αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί άρχοντες, οι τοπικές αρχές και όλοι μαζί πρέπει να αποφασίσουμε, πώς ακριβώς θα γίνει η δομή, ο σχεδιασμός αυτού του συγκεκριμένου πρότζεκτ.

Ο στόχος εδώ θα είναι να πάμε να το κάνουμε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο στοχευμένα γίνεται και με το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για κάθε κάτοικο του νησιού και για την οικονομία του νησιού. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να πετύχει.

Για τις εκλογές και την πολιτική σταθερότητα

Μπορεί να υπονομευθεί η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα; Αλίμονο, αν γίνει. Η πολιτική σταθερότητα είναι η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάθε καλύτερο για κάθε πολίτη. Το θυμάμαι και από την παλαιότερη ιδιότητά μου ως ερευνητής στη «διαΝΕΟσις», όταν κοιτούσαμε χώρες το πώς πετυχαίνουν και μέσα από λάθη, μέσα από δυσκολίες και προκλήσεις που ακόμα δεν προλαβαίνεις να λύσεις ένα πρόβλημα μέσα στον χρόνο, παρόλα αυτά χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν γίνεται τίποτα. Είναι το οξυγόνο στο δωμάτιο και αυτό μέσα του ο κάθε πολίτης το ξέρει. Άρα, αυτό που σας λέω ως μήνυμα είναι: Πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας.