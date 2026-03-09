Ευρωπαϊκή Ένωση: Το άρθρο 42.7 και το αναγκαίο επόμενο βήμα

Δημήτρης Τσιόδρας
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το άρθρο 42.7 και το αναγκαίο επόμενο βήμα
Μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ, η Ευρώπη έχει αρχίσει, υπό την πίεση των συνθηκών, να συζητάει την κοινή της άμυνα ως προτεραιότητα.

Μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ, η Ευρώπη έχει αρχίσει, υπό την πίεση των συνθηκών, να συζητάει την κοινή της άμυνα ως προτεραιότητα. Η «αμερικανική αμυντική ομπρέλα», που απλώθηκε πάνω από τη Δυτική Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κι επεκτάθηκε και στην Ανατολική ύστερα από την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, δεν υφίσταται πλέον. Η Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με τη νέα πραγματικότητα. Το περίφημο ReArm Europe, μεπόρους 800 δισ. ευρώ για προγράμματα εξοπλισμών, ήταν το πιο πρόσφατο έμπρακτο βήμα στην παλαιά συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Προηγήθηκε η απόφαση για ορισμό ειδικού Επιτρόπου για την Άμυνα, ενώ έχει προηγηθεί εδώ και κάποια χρόνια η δημιουργία Ύπατου Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Όμως ο ορισμός εκπροσώπων δεν αρκεί. Η Ε.Ε. είναι, δυστυχώς, παρατηρητής κι όχι συνδιαμορφωτής των εξελίξεων, ούτε καν κι εκείνων που την αφορούν άμεσα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που έχει ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, δίνει νέα ώθηση στη συζήτηση για το επόμενο βήμα, που είναι η διαμόρφωση κοινής εξωτερικής και κοινής αμυντικής πολιτικής. Το κρίσιμο κενό αναδείχθηκε πάλι: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας –δεν έχει ούτε τον θεσμικό μηχανισμό, ούτε την απολύτως αναγκαία ενιαία πολιτική λειτουργία να πάρει εκείνες τις αποφάσεις, που θα της επιτρέπουν να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά σε κρίσεις όπως η σημερινή. Όσο ακραία κι αν διακυβεύονται τα νόμιμα συμφέροντά της...

Τούτη τη φορά όμως, κάτι φάνηκε να κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Μετά από αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελλάδα έστειλε ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στη μεγαλόνησο, με αποστολή την υπεράσπισή της από ιρανικά drones και πυραύλους. Την πρωτοβουλία της Αθήνας ακολούθησε γρήγορα η Γαλλία –κι ύστερα κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η συγκυρία αυτή έφερε ξανά στο προσκήνιο το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει σαφώς ότι «αν ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Η διάταξη είναι νομικά δεσμευτική, αλλά η μορφή και το είδος της βοήθειας (στρατιωτική ή άλλη) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους-μέλους. Χαρακτηριστικά: το άρθρο 42.7 ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Γαλλία, ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Μπατακλάν, στο Παρίσι. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η συνδρομή δεν ήταν σε καμία περίπτωση στρατιωτική –αφορούσε την εσωτερική ασφάλεια, τις πληροφορίες και τον συντονισμό σε αστυνομικής φύσης ζητήματα. Το άρθρο 42.7 λοιπόν, παρά την ισχυρή διατύπωσή του, ούτε σαφή ρύθμιση περιλαμβάνει για τον μηχανισμό ενεργοποίησής του, ούτε το είδος της βοήθειας προσδιορίζει. Το γεγονός όμως ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση, πώς το συγκεκριμένο άρθρο που παρέμενε ανενεργό, μπορεί να αποκτήσει λειτουργικό χαρακτήρα, συνιστά μια πρόοδο. Και η συνδρομή εταίρων στην άμυνα της Κύπρου, είναι ένα σημαντικό βήμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει εμπράκτως στη στρατηγική της αυτονομία. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή, όταν οι χθεσινές βεβαιότητες ανατρέπονται και τεκτονικές γεωστρατηγικές ανακατατάξεις καταργούν τα δεδομένα πολλών δεκαετιών, όταν μαίνονται γύρω μας πολεμικές συγκρούσεις που μας αφορούν και μας επηρεάζουν άμεσα (από την ενέργεια και την οικονομία μας μέχρι τις προσφυγικές ροές), όταν συμβαίνουν όλα αυτά, η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί και να ακολουθεί –οφείλει να δράσει και να διαμορφώσει εξελίξεις. Η ασφάλεια είναι, μετά την αύξηση του κόστους ζωής, ο μεγαλύτερος παράγοντας ανησυχίας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες πρέπει να είναι κοινή. Τα σύνορα των κρατών-μελών της Ε.Ε. πρέπει να θεωρούνται ευρωπαϊκά σύνορα και η επίθεση εναντίον ενός, επίθεση εναντίον όλων. Αυτό σημαίνει πραγματική Ένωση. Το άρθρο 42.7 δεν πρέπει να μείνει απλώς μια παράγραφος στη Συνθήκη της Ε.Ε. αλλά να αποτελέσει τον άξονα για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας εξωτερικής κι αμυντικής πολιτικής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Δημήτρης Τσιόδρας

Ο Δημήτρης Τσιόδρας είναι Ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ

Όλες οι ειδήσεις

10:25

Alumil: Χρηματοδότηση €13,7 εκατ. από την EBRD για επέκταση της παραγωγής στην Αίγυπτο
10:21

Άλμα σχεδόν 30% για την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
10:01

SIPRI: Οι παγκόσμιες εξαγωγές όπλων απογειώθηκαν (+9,2%) την τελευταία 5ετία
09:58

Helleniq Energy: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
09:55

Γερμανία: Απογοήτευσαν τα στοιχεία για τη βιομηχανία στην αρχή του έτους
09:45

Τι σηματοδοτούν οι διοικητικές αλλαγές στην Ελληνικά Οινοποιεία
09:35

Dimand: Σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών, διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας
09:35

Γερμανία: Πλήγμα για τον Μερτς μετά τη νίκη των Πρασίνων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη
09:21

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Kατεχόμενα
08:53

Στην Κύπρο σήμερα Μητσοτάκης και Μακρόν - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη
08:47

Goldman Sachs: Ισχυρή και ανθεκτική η Ελλάδα σε ενεργειακά σοκ
08:42

Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέα για τα ελαφρυντικά
08:39

Πόλεμος, ενέργεια και τιμές: Πώς η νέα γεωπολιτική κρίση δοκιμάζει το Green Deal της Ευρώπης
08:35

myRAAEY: Πώς υποβάλλονται καταγγελίες για τα απόβλητα
08:34

Σε Eurogroup και G7 ο Πιερρακάκης: Επί τάπητος η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η επίπτωση σε τιμές και πληθωρισμό
08:26

Τέσσερα έργα τέχνης έφεραν απόδοση 3.500% σε επενδυτή
08:22

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το άρθρο 42.7 και το αναγκαίο επόμενο βήμα
08:06

Κορυφαία επιλογή της Citi η Πειραιώς - Αυξάνει στα 11,85 ευρώ την τιμή στόχο
08:00

Δέκατη μέρα πολέμου: Ομοβροντία ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ
07:53

Εβδομάδα νέων δημοσκοπήσεων με φόντο το Ιράν - Η προσέγγιση Σαχινίδη για τις επιπτώσεις στην Ελλάδα - Τα τριαντάφυλλα του Οδυσσέα
07:51

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά
07:47

Ράλι δίχως φρένα για το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια - Έκτακτη παρέμβαση εξετάζουν οι G7
07:40

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο
07:28

Αγορά ενέργειας και κρίση στη Μ. Ανατολή: Τι περιμένουμε και τι δεν περιμένουμε από την ΕΕ 
07:26

Στα «σκαριά» διαγωνισμός από το Υπερταμείο για «λίφτινγκ» στο Καυταντζόγλειο Στάδιο
07:24

ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες
07:14

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο μικροσκόπιο και πάλι το «Ελλάδα 2.0» - Στην Αθήνα τα στελέχη της Κομισιόν
07:08

Ο ενεργειακός πληθωρισμός - Κληρώνει για Credia - Ο καλπασμός και το παρελθόν
23:36

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε την απώλεια δύο στρατιωτών του στο νότιο Λίβανο
23:14

Ουκρανία: Κοινή παραγωγή όπλων συζήτησαν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
ReArm Europe
gazzetta
gazzetta reader insider insider