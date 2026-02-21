Μπέσεντ: Η επιστροφή δασμών θα ήταν «η απόλυτη εταιρική ευημερία»

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι τυχόν επιστροφές από δασμούς θα ισοδυναμούσαν με «την απόλυτη εταιρική ευημερία», υπονοώντας ότι δεν βλέπει κανένα όφελος για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι τυχόν επιστροφές από δασμούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο θα ισοδυναμούσαν με «την απόλυτη εταιρική ευημερία», υπονοώντας ότι δεν βλέπει κανένα όφελος για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Εάν υπάρξει πληρωμή, θα είναι απλώς η απόλυτη εταιρική ευημερία», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News την Παρασκευή λίγες ώρες μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου - η οποία άφησε αναπάντητο το ερώτημα τι συμβαίνει με τα χρήματα που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Ο Μπέσεντ είπε ότι η δικαστική διαμάχη για τις επιστροφές χρημάτων θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια διαδικασία μηνών ή ετών και «θα μπορούσε να είναι ένα χάος». Νωρίτερα την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για πιθανές επιστροφές χρημάτων σε μια εκδήλωση του Οικονομικού Συλλόγου του Ντάλας, ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι είχε «την αίσθηση ότι ο αμερικανικός λαός δεν θα τις δει».

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να είναι αυτές που θα επωφεληθούν, ανέφερε στο Fox News. Ο Μπέσεντ ανέφερε ένα σενάριο όπου ένας Κινέζος προμηθευτής μείωσε την τιμή του για έναν Αμερικανό εισαγωγέα, με τον εισαγωγέα να πληρώνει στη συνέχεια τον δασμό αλλά να διατηρεί την τελική τιμή του προϊόντος αμετάβλητη. Η επιστροφή χρημάτων στον εισαγωγέα θα αποτελούσε τότε ένα καθαρό νέο όφελος για την εν λόγω εταιρεία.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το ποσό των εσόδων που επηρεάζονται από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα είναι πιο κοντά στα 130 δισεκατομμύρια δολάρια από τις εκτιμήσεις που ανέρχονται σε έως και 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Το δικαστήριο αποφάσισε την Παρασκευή ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να επιβάλει δασμούς με βάση τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) του 1977.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει εκ νέου τους περισσότερους δασμούς χρησιμοποιώντας άλλες αρχές. Ο Μπέσεντ σε ομιλία του νωρίτερα την Παρασκευή δήλωσε ότι τα έσοδα που εισπράττονται από τους δασμούς θα παραμείνουν «ουσιαστικά αμετάβλητα» το 2026 παρά την απόφαση, χάρη στο εφεδρικό σχέδιο της κυβέρνησης.