Η Hellenic Train ενισχύει τα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο - Πάτρα λόγω καρναβαλιού

Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας προχωρά η Hellenic Train κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας προχωρά η Hellenic Train κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω του καρναβαλιού της Πάτρας.

Συγκεκριμένα:

Ενισχύσεις λεωφορείων στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο

Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026 ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα προαστιακού Πάτρας

Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026), ως εξής:

14307: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 23:32.

14309: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 00:32.

14308: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 00:07.

15300: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 01:07.

Με αυτά τα δρομολόγια ενισχύεται η νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.