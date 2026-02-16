Ελβετία: Rebound της οικονομίας από το σοκ των δασμών Τραμπ

Ανέκαμψε η ελβετική οικονομία στα τέλη του περασμένου έτους, αποσοβόντας εν μέρει τον αντίκτυπο των δασμών που επεβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Προσαρμοσμένο στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% στο δ' τρίμηνο σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, οπότε συρρικνώθηκε κατά 0,5%. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος από το 0.3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

«Η ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών ήταν υποτονική, ενώ ο βιομηχανικός τομέας παρέμεινε στάσιμος», ανέφερε η κρατική γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων.

Το μέγεθος υποδηλώνει ανθεκτικότητα στην ελβετική οικονομία μετά το αρχικό σοκ των δασμών 39% του Τραμπ που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συρρίκνωσή της από την πανδημία.

Μια συμφωνία που μείωνε τους δασμούς στο 15% από τα μέσα Νοεμβρίου είχε δημιουργήσει ελπίδες ότι ο αντίκτυπος των εμπορικών δασμών θα ήταν περιορισμένος. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση αύξησε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη το τρέχον έτος σχεδόν στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος των επιβαρύνσεων, αν και προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.