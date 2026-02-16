Ευρωαγορές: Θετικές κινήσεις στον απόηχο της Διάσκεψης του Μονάχου

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Δευτέρα στον απόηχο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, με τους επενδυτές να αναλύουν το βαθύ διατλαντικό χάσμα σχετικά με την παγκόσμια ηγεσία που καταγράφηκε στη φετινή διάσκεψη.

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Δευτέρα στον απόηχο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, με τους επενδυτές να αναλύουν το βαθύ διατλαντικό χάσμα σχετικά με την παγκόσμια ηγεσία που καταγράφηκε στη φετινή διάσκεψη. Η παγκόσμια σκηνή έγινε πεδίο σύγκρουσης στρατηγικών και ιδεολογιών: από τη μία πλευρά, η Ευρώπη που διεκδικεί αυτονομία και προστασία των αξιών της και από την άλλη, μια απρόβλεπτη Αμερική που αμφισβητεί τα πάντα και θέτει σε δοκιμασία χρόνιους δεσμούς. Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όσο διπλωματικές κι αν ήταν, αποκάλυψαν ότι το χάσμα δεν έχει γεφυρωθεί - οι αιχμές για πολιτισμική παρακμή, μαζική μετανάστευση και αποβιομηχάνιση υπενθύμισαν ότι οι διαφορές είναι βαθιές και οι συμμαχίες εύθραυστες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,31% στις 619,67 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και χρηματιστήρια να καταγράφουν θετικά πρόσημα. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,43% στις 6.011 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κερδίζει 0,37% στις 24.995 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,27% στις 8.334 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 προσθέτει 0,18% στις 10.464 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο βρίσκεται στο +0,48% στις 45.642 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,86% στις 17.820 μονάδες.

Η γεωπολιτική και η άμυνα επέστρεψαν στο προσκήνιο λόγο της Διάσκεψης στο Μόναχο. Στην εκδήλωση αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν την ανάγκη για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες για την επιτάχυνση της στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου, με συζητήσεις για μια κοινή πυρηνική ασπίδα. Παρά το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, υιοθέτησε έναν σαφώς πιο συμφιλιωτικό τόνο προς τους Ευρωπαίους συμμάχους στην ομιλία του το Σάββατο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η τάξη που βασίζεται σε κανόνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο «δεν υπάρχει πλέον».

Μιλώντας επίσης στη Διάσκεψη, ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ έως το 2027 και δήλωσε ότι μια ημερομηνία ένταξης θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Στα εταιρικά κέρδη, η πολυεθνική εταιρεία εξόρυξης και μετάλλων BHP Group θα ενημερώσει τους επενδυτές για τα οικονομικά της τη Δευτέρα. Η Airbus, η Nestlé και η Renault είναι μεταξύ των ονομάτων που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 0,2%, καθώς η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα διαμορφώθηκε στο 0,2% σε ετήσια βάση για το τρίμηνο του Δεκεμβρίου, υστερώντας σε σχέση με την αναμενόμενη αύξηση 1,6%. Οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες στην περιοχή, καθώς οι αγορές στην Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν παρέμειναν κλειστές για την αργία της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Εν τω μεταξύ, οι χρηματιστηριακές αγορές στις ΗΠΑ είναι κλειστές τη Δευτέρα λόγω της «Ημέρας των Προέσδρων».