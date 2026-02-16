Ειδήσεις | Διεθνή

Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία, λόγω χιονοστιβάδας

Αμαξοστοιχία εκτροχιάσθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, και υπάρχουν «πιθανόν» τραυματίες, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ελβετία
Τρένα
Σιδηροδρομικό δυστύχημα
