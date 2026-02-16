Τ. Δρακουλάκης: Μονόδρομος για ένα καλύτερο μέλλον η βιωσιμότητα – Οι δράσεις της «Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη»

Ο manager της «Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη» μιλά στο insider.gr για τη βιωσιμότητα ως στρατηγική επιλογή, τις δράσεις Zero Waste HoReCa και τα οφέλη για περιβάλλον και επιχείρηση.

Την πεποίθηση πως η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά αντίθετα συνιστά μονόδρομο για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επιχειρήσεις, εκφράζει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Τηλέμαχος Δρακουλάκης, manager του εστιατορίου «Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη», κάνοντας λόγο για μια επένδυση που αποδίδει σε πολλά επίπεδα, τόσο οικονομικά όσο και ηθικά, αποτελώντας ένα μακρύ αλλά φιλόδοξο ταξίδι προς ένα πιο πράσινο και πιο καθαρό αύριο.

Η επιχείρηση έχει ενταχθεί εδώ και έξι χρόνια στην πρωτοβουλία Zero Waste HoReCa, υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικούς της αποτυπώματος, την εξοικονόμηση πόρων και κατ’ επέκταση της βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.

Για τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία η «Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη» από την Αίγινα έχει λάβει χρυσή διάκριση. Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της συνέντευξης του κ. Δρακουλάκη στο insider.gr:

Η πρωτοβουλία μπαίνει στον όγδοο χρόνο δράσης της, με στόχο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του κλάδου HORECA στη μετάβασή τους σε ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και, ταυτόχρονα, το λειτουργικό τους κόστος. Πότε έγινε μέλος της δράσης η Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη;

Η επιχείρηση ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ έγινε μέλος του προγράμματος Zero Waste Horeca το 2020. Μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola.

Τι ήταν εκείνο που ώθησε την Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη να συμμετάσχει στην εν λόγω πρωτοβουλία;

Η επιχείρηση μας αναγνωρίζει τη σημασία της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας ως μέρος των αξιών μας. Τα οφέλη που προσδοκούμε από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

-Τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

-Τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και την εξοικονόμηση πόρων (νερού, ενέργειας, προμηθειών).

-Τη δυνατότητα διάκρισης και την προβολή των βιώσιμων πρακτικών μας.

Ποιο είναι μέχρι στιγμής το περιβαλλοντικό όφελος από την εφαρμογή των περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών από την Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη; Ποιες βιώσιμες πρακτικές έχει υιοθετήσει και ποιες δράσεις έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής; Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η υλοποίησή τους;

Στο πλαίσιο του Zero Waste HORECA, η Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη έχει υιοθετήσει πρακτικές που συνάδουν με τις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος. Ενδεικτικά, αυτές περιλαμβάνουν:

-Πρόληψη και μείωση αποβλήτων, μέσω καλύτερου προγραμματισμού προμηθειών και περιορισμού της σπατάλης πρώτων υλών.

-Ενίσχυση της ανακύκλωσης, με διαχωρισμό υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) και ορθότερη διαχείρισή τους.

-Ορθολογικότερη χρήση πόρων, όπως το νερό και η ενέργεια, μέσω αλλαγών στις καθημερινές λειτουργικές πρακτικές.

-Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, στοιχείο κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των βιώσιμων πρακτικών.

Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται σε μια λογική σταδιακής προσαρμογής και δεν προϋποθέτουν ριζικές επενδύσεις, αλλά κυρίως αλλαγές στη νοοτροπία και στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας υλοποίησης, οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές χαρακτηρίζονται, σε γενικές γραμμές, ως μέτριας δυσκολίας. Οι κυριότερες προκλήσεις εντοπίζονται στην ανάγκη αλλαγής καθιερωμένων λειτουργικών συνηθειών και στη συνεχή εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή των νέων πρακτικών.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες προσαρμογής, η φύση των παρεμβάσεων επιτρέπει τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Με την πάροδο του χρόνου, οι πρακτικές αυτές τείνουν να γίνονται μέρος της οργανωσιακής κουλτούρας, γεγονός που μειώνει το λειτουργικό κόστος εφαρμογής και αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους.

Ποιες δράσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει στη συνέχεια;

Οι επόμενες παρεμβάσεις της Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη αναμένεται να επικεντρωθούν στη συστηματοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών, στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη σταδιακή εμβάθυνση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα Zero Waste HORECA.

Για ποιους λόγους ξεχώρισε σε αυτή την πρωτοβουλία η Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη και τι σηματοδοτεί για την επιχείρηση η βράβευσή της;

Η συμμετοχή μας στη δράση σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας στις αρχές της βιωσιμότητας και την υπεύθυνη λειτουργία. Τα γενικά οφέλη για την επιχείρησή μας περιλαμβάνουν:

Αναγνώριση: Η αναγνώριση από ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ενισχύει το προφίλ της επιχείρησης ως φιλικής προς το περιβάλλον.

Προσέλκυση πελατών: Πολλοί πελάτες σήμερα επιλέγουν επιχειρήσεις με περιβαλλοντική συνείδηση.

Βελτίωση λειτουργίας: Η εφαρμογή πρακτικών Zero Waste οδηγεί σίγουρα σε μείωση του λειτουργικού κόστους.

Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα είναι κρίσιμο να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας για κάθε επιχείρηση, με στόχο ένα πιο καθαρό και πιο πράσινο μέλλον, τι θα έλεγε η Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη στις εταιρείες που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην πρωτοβουλία Zero Waste Horeca;

Η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια τάση, είναι μονόδρομος για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος. Η ένταξη στην πρωτοβουλία Zero Waste HoReCa μας βοήθησε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία μας και να εξοικονομήσουμε πόρους. Είναι μια επένδυση που αποδίδει σε πολλά επίπεδα, τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. Προτρέπουμε κάθε επιχείρηση να αγκαλιάσει αυτή την αλλαγή, ξεκινώντας το δικό της ταξίδι προς ένα πιο πράσινο και πιο καθαρό αύριο.

Ποια είναι τα σχέδια της Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη για την επόμενη μέρα; Πώς οραματίζεται το μέλλον της;

Η ένταξη της επιχείρησης μας στο πρόγραμμα Zero Waste HORECA συνδέεται πρωτίστως με την επιδίωξη μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και, παράλληλα, με τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί κρίσιμη βάση για την κατανόηση του μελλοντικού της προσανατολισμού, καθώς υποδηλώνει ότι η βιωσιμότητα αντιμετωπίζεται όχι ως συγκυριακή επιλογή, αλλά ως δομικό στοιχείο της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Λειτουργία που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση, στη βιώσιμη διαχείριση πόρων και στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανθεκτικότητα.

Το εστιατόριο «Κρητών Γεύσεις εν Αιγίνη» βρίσκεται στην Αίγινα, Π. Ηρειώτη & Δάμωνος

https://www.facebook.com/kritongefsis

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste HORECA στην ιστοσελίδα www.zerowastefuture.gr