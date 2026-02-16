Επιχειρήσεις | Τράπεζες

«Ταύρος» για την Πειραιώς η Citi - Τιμή στόχος στα 10,20 ευρώ

Η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 10,20 ευρώ από 7,85, με σύσταση buy.

Σε μικρές αναπροσαρμογές στο μοντέλο της για την Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε η Citi, ενσωματώνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν κατά την πρόσφατη pre-close τηλεδιάσκεψη της τράπεζας, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2025.

Η βασική εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2025 αυξάνεται κατά +2%, ενώ παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη για τα επόμενα έτη του χρονικού ορίζοντα προβλέψεων.

Παρά τις σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες προβλέψεις κερδοφορίας, η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 10,20 ευρώ από 7,85, λόγω μείωσης της υπόθεσης για κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 10,6% από 12% προηγουμένως.

Η αναθεώρηση αυτή αντανακλά τη μείωση των equity risk premia (ERP) σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και το χαμηλότερο αντιλαμβανόμενο ρίσκο, δεδομένης της καλής εκτέλεσης στη μείωση των NPEs, της ενίσχυσης των κεφαλαίων και της επίτευξης βιώσιμα βελτιωμένης κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια.

Η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή.

