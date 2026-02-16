Οικονομία | Ελλάδα

«Έπεσαν» οι υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μπήκαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron - HelleniQ Energy.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μπήκαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron - HelleniQ Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Από την πλευρά των παραχωρησιούχων, τις σχετικές συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης.

