Χρηματιστήριο: Επιμένουν οι πωλητές με αιχμή τις τράπεζες

Τελ. ενημέρωση 11:25

Απαντήσεις επί του πεδίου καλείται να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την βίαιη πτώση της συνεδρίασης της Παρασκευής. Η αγορά κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αγορές υπέστησαν το σοκ των δασμών του «Liberation Day».

Η κίνηση παραπέμπει περισσότερο σε μια ελεγχόμενη «εξαέρωση» της αγοράς, δηλαδή σε ανάγκη αποφόρτισης από υπεραγορασμένα επίπεδα και σε επιλεκτικό τριμάρισμα θέσεων από παθητικά χαρτοφυλάκια, χωρίς να αλλοιώνεται η ευρύτερη τεχνική εικόνα. Η συγκυρία παραμένει υποστηρικτική, καθώς οι ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης υπεραξιών φαίνεται να απορροφώνται από ισχυρά επενδυτικά χέρια που αναζητούν σημαντικούς όγκους, κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές και κεφάλαια με προέλευση από Ασία και ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στη «βιτρίνα» του MSCI, εν μέσω σεναρίων πρόωρης αναβάθμισης, στοιχείο που λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Σύμφωνα με την Fast Finance, «χρειάστηκαν τρεις ολόκληροι μήνες και κέρδη 15% για τον ΓΔ προκειμένου η αγορά να μας δώσει ημερήσια έξοδο. Η συνεδρίαση της Πέμπτης έδειξε τη σημαντική αδυναμία στο 2.356, επίπεδο που είχαμε θέσει ως κομβικό για κατοχύρωση, με την Παρασκευή να σπάει πτωτικά με χάσμα, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αγορά είναι διαφορετικών ταχυτήτων, καθώς υπάρχουν μετοχές με ενσωματωμένα τεράστια κέρδη που δεν έχουν δώσει έξοδο, άλλες που έχουν ήδη διορθώσει και προσπαθούν να αντιστρέψουν τάση και, τέλος, μετοχές που έδωσαν έξοδο στη συνεδρίαση της Παρασκευής μαζί με τον ΓΔ. Σε μεγάλη εικόνα είναι ακόμη νωρίς παρ’ όλα αυτά, μια γρήγορη και ουσιαστική διόρθωση με άμεσες χρονικά αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογική».

Τεχνικά, είχαμε επισημάνει ότι έρχεται αυξημένο volatility την προηγούμενη εβδομάδα, με τη διάσπαση του 2.300 να κάνει τη διαφορά. Πλέον, το επίπεδο των 2355 μονάδων αποτελεί σημαντική αντίσταση και το πιθανότερο είναι να δούμε μια καλύτερη διόρθωση, μετά όμως από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, που ενδέχεται να δώσει αντίδραση. Καλό θα ήταν να αφήσουμε την αγορά να μας δώσει δεδομένα πριν προχωρήσουμε σε νέες τοποθετήσεις, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως οι πωλητές επανατοποθετούνται άμεσα, στον ίδιο χρόνο που πουλάνε, σε μετοχές που θεωρούν φθηνές. Αυτό, ειδικά σε πτωτική αγορά, αποδεικνύεται συχνά λάθος. Σε μεγάλη εικόνα είναι πολύ νωρίς για αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης και το πιθανότερο είναι ότι η διόρθωση θα αποτελέσει ξανά ευκαιρία για τοποθετήσεις.

Σε επιμέους νέα, σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Eurobank προχώρησε η Citi, με υιοθέτηση ελαφρώς πιο θετικής στάσης ως προς τα καθαρά έσοδα από τόκους και ενσωμάτωση της εξαγοράς της Eurolife Insurance στις προβλέψεις. Η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 4,70 ευρώ από 3,80 ευρώ προηγουμένως για την Eurobank, λόγω μείωσης του κόστους ιδίων κεφαλαίων σε 10,3% από 11,5%. Διατηρεί τη σύσταση buy.

Στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας, ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει στο κόκκινο με τις τράπεζες να καταγράφουν απώλειες κοντά στο -1%. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,49% και ο ΔΤΡ κατά 0,81%. Υψηλή μεταβλητότητα στις τράπεζες που από το αρχικό θετικό άνοιγμα πιέζονται εκ νέου πλην τη Κύπρου.

Η Eurobank καταγράφει απώλειες 0,66% στα 3,934 ευρώ, με την Alpha στο -0,57%. Βαριές απώλειες 1,18% και 1,48% αντίστοιχα για Πειραιώς και ΕΤΕ.

Ξεχωρίζει η Κύπρου με άνοδο 1,73% στα 9,42 ευρώ.

Ανοδική αντίδραση από Τιτάν μετά -9% της Παρασκευής. Η μετοχή καταγράφει άνοδο 2,86% στα 53,90 ευρώ, με τα ΕΛΠΕ στο 0,72% και το ΔΑΑ στο 0,62% υψηλότερα.

Νέες απώλειες για ΔΕΗ, ΜΟΗ με την πρώτη να πιέζεται κατά 2,42%, ενώ κατά 1,06% υποχωρεί ο ΟΤΕ. Βαριές απώλειες για τον ΑΔΜΗΕ στο 2,5% και τα 2,93 ευρώ. Μαζεύεται η προσφορά σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 34,92 ευρώ.

Θετική αντίδραση για ΕΛΧΑ, ΒΙΟ και Cenergy.