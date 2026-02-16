«Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 6.500 πολίτες και 150 επιχειρήσεις

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 150 επιχειρήσεις, προσφέροντας περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή επιχειρήσεων και πολιτών πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2026, οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του θεσμού και το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Περισσότεροι από 6.500 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση και πραγματοποίησαν επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, 6.608 βιογραφικά σημειώματα εξετάστηκαν και 1.229 υποψήφιοι προκρίθηκαν για το επόμενο στάδιο επιλογής, λαμβάνοντας πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία αποτυπώνουν τον ουσιαστικό ρόλο των «Ημερών Καριέρας» ως εργαλείου άμεσης διασύνδεσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μειώνοντας τον χρόνο αντιστοίχισης και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Οι "Ημέρες Καριέρας" στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν ότι η άμεση, φυσική επαφή μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών παράγει πραγματικά αποτελέσματα. Η μεγάλη συμμετοχή και ο υψηλός αριθμός δεύτερων συνεντεύξεων δείχνουν ότι ο θεσμός εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο μηχανισμό σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Για τη ΔΥΠΑ, η απασχόληση δεν είναι απλώς πολιτική, είναι ευκαιρία που πρέπει να φτάνει άμεσα στον πολίτη. Συνεχίζουμε δυναμικά, φέρνοντας περισσότερες θέσεις εργασίας πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας».