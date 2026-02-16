Βιολάντα: Αναστέλλεται η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου του ιδιοκτήτη

Αναστέλλεται η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου μπισκότων του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναστέλλεται η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου μπισκότων του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο της Vitafree σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία από σήμερα, Δευτέρα 16/02/2026, «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr