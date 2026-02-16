Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Softweb - Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας αποτελεί η από κοινού εκπόνηση White Paper για την «Οικοσυμμετρία».

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε ο όμιλος Softweb, θέτοντας τις βάσεις για μια επίσημη στρατηγική σύμπραξη στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας αποτελεί η από κοινού εκπόνηση White Paper για την «Οικοσυμμετρία», τη νέα έννοια που εισήγαγε ο Όμιλος Softweb για να αποτυπώσει με ακρίβεια τη σύγχρονη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Οικοσυμμετρία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί αλληλεπιδρούν ψηφιακά με το οικοσύστημά τους σε απόλυτη συμμετρία, διαμορφώνοντας ένα ισορροπημένο και διασυνδεδεμένο μοντέλο λειτουργίας. Το White Paper θα αναπτυχθεί από κοινή ομάδα εργασίας με μέλη ΔΕΠ και στελέχη του Ομίλου, συνδυάζοντας επιστημονική τεκμηρίωση (εταιρική διακυβέρνηση, στρατηγική, βιωσιμότητα) με εφαρμοσμένη τεχνολογική και επιχειρησιακή εμπειρία.

Στόχος είναι η θεμελίωση της Οικοσυμμετρίας ως διακριτού επιστημονικού και επιχειρησιακού πλαισίου, ενισχύοντας τον ακαδημαϊκό διάλογο γύρω από τη νέα εποχή της ψηφιακής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης, από την πλευρά του Ομίλου Softweb, της διασύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας, με δράσεις που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ερευνητικές πρωτοβουλίες και υποστήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων.

Με τη σύμπραξη αυτή, ο Όμιλος Softweb επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση της τεχνολογίας με την ακαδημαϊκή γνώση.