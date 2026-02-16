QnR: Εξαγορά του 51% της MTIS SA έναντι 2,66 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.663.958 ευρώ και θα καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Οριστική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 51% της εταιρείας MTIS S.A. υπέγραψε ο Όμιλος QnR, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη εξαγορά πραγματοποιείται μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του Ομίλου QnR στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τριών στρατηγικών εξαγορών στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας και του SAP Business One, καθώς και την πρόσφατη επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με υπερκάλυψη 118%, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική και επενδυτική του βάση.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.663.958 ευρώ και θα καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ύψους 1.331.979 ευρώ η καθεμία (καταβλητέες η πρώτη με την υπογραφή της συμφωνίας και η δεύτερη το 2027, με τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας).

Στρατηγική σημασία της επένδυσης - Έμφαση σε dual-use & defence-tech

Η MTIS είναι διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλιακή τεχνολογία και την αμυντική τεχνολογία (defence-tech), με εφαρμογές διττής χρήσης (dual-use) που εξυπηρετούν τόσο εμπορικές όσο και επιχειρησιακές/κρατικές ανάγκες. Διαθέτει παρουσία και τεχνογνωσία σε τομείς όπως άμυνα & ασφάλεια, θαλάσσια επιτήρηση και επιχειρησιακή επίγνωση, πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση και κρίσιμες υποδομές.

Κεντρικό στοιχείο της τεχνολογικής της πρότασης αποτελεί το i-Platform©, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα με αρθρωτή αρχιτεκτονική και ανοιχτή δομή, που ενσωματώνει τεχνολογίες IoT, AI και Big Data. Το i-Platform© υποστηρίζει ασφαλή απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, προγνωστική ανάλυση, ρόλο-βασισμένο περιβάλλον χρήστη, μηχανισμούς ειδοποιήσεων/KPIs και προηγμένες δυνατότητες αναφορών/BI, εξυπηρετώντας κρίσιμες απαιτήσεις dual-use/defence-tech (π.χ. ανθεκτικότητα, διαλειτουργικότητα, αξιοπιστία και ασφαλής διαχείριση δεδομένων).

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Ομίλου QnR σε λύσεις marine-related, high-reliability και dual-use τεχνολογιών, δημιουργώντας προοπτικές ουσιαστικών τεχνολογικών και εμπορικών συνεργειών σε έργα που συνδυάζουν αισθητήρες, πλατφόρμες δεδομένων, analytics και τεχνητή νοημοσύνη, με δυνατότητες αξιοποίησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της QNR, δήλωσε:

«Η συμμετοχή μας στη MTIS αποτελεί στρατηγική επένδυση σε τεχνολογία υψηλής αξιοπιστίας, με ισχυρό dual-use προσανατολισμό και ξεκάθαρο defence-tech αποτύπωμα. Η ναυτιλία, ως ένας από τους πλέον καθοριστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, απαιτεί λύσεις υψηλής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με τη MTIS, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδέουν τη ναυτιλιακή τεχνολογία με εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης».

Ο κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Γενικός Διευθυντής της MTIS, με τη σειρά του δήλωσε:

«Η στρατηγική συμμετοχή της QnR στη MTIS αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας και επιβεβαιώνει την αξία της τεχνολογικής μας πλατφόρμας σε κρίσιμους τομείς. Μαζί με την QnR, δημιουργούμε μια ισχυρή συνέργεια που συνδυάζει την τεχνολογική μας καινοτομία με την εμπειρία και το όραμα ενός ομίλου που ηγείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις λύσεις υψηλής αξιοπιστίας. Αποκτούμε πρόσβαση σε πόρους, τεχνογνωσία και δίκτυα που θα επιταχύνουν την ανάπτυξή μας τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα, ανοίγοντας νέες αγορές και δημιουργώντας σημαντική αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους και το ευρύτερο οικοσύστημα της ναυτιλιακής και αμυντικής τεχνολογίας.»

Βάση αποτίμησης

Η αποτίμηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας βασίστηκε σε επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας που υποβλήθηκε κατά τη φάση του οικονομικού και νομικού ελέγχου, το οποίο αξιολογήθηκε και προσαρμόστηκε ώστε να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου QnR.

Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με χρήση δύο μεθοδολογιών:

Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF), με βάση τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές και προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά το επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο κάθε εταιρείας.

Μέθοδος Πολλαπλασιαστών (Multiples), με εφαρμογή τριών διαφορετικών υπο- πολλαπλασιαστών, ανάλογα με τη φύση και το στάδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας.

Τα βασικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη περιλαμβάνουν:

Ιστορικά και προβλεπόμενα στοιχεία κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας

Κατάσταση καθαρής θέσης και καθαρού ταμείου (Net Cash)

Ετήσιες μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Η τελική αποτίμηση προέκυψε από τη συνεκτίμηση των δύο μεθόδων.

Η MTIS για το 1ο εξάμηνο 2025 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1.036.760€ και EBITDA 320.430€.

Η MTIS δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Για το δωδεκάμηνο του 2024 κατέγραψε τα παρακάτω μεγέθη:

Δομή Τιμήματος

Τα συμφωνηθέντα τιμήματα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη δομή και τους μηχανισμούς πληρωμής:

Πάγιο τίμημα: Καταβλήθηκε το 50% κατά την υπογραφή εντός του 2026 για το ποσοστό εξαγοράς.

Πληρωμές σε μεταγενέστερο χρόνο (Deferred payments): το υπόλοιπο 50% του τιμήματος θα καταβληθεί το 1ο εξάμηνο του 2027 με την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.

Συμπληρωματικά τιμήματα (Earn-out): Προβλέπεται μία επιπλέον πληρωμή βάσει επίτευξης στόχων κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.

Αναπροσαρμογές τιμήματος: Σε περιπτώσεις εξόδου μειοψηφίας, το τίμημα για το υπόλοιπο ποσοστό διαμορφώνεται βάσει επίτευξης στόχων.

Δικαιώματα εξόδου (Put/Call): Προβλέπεται δικαίωμα (option) εξαγοράς υπολοίπου ποσοστού.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των συναλλαγών γίνεται εξ ολοκλήρου από ταμειακά διαθέσιμα.

Επιπλέον επισημαίνεται πως δεν επήλθαν αλλαγές ούτε στην μετοχική σύνθεση ούτε στην διοίκηση της QnR λόγω των συναλλαγών, έως και την ημερομηνία του παρόντος.