Στα 492,06 εκατ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2025

Στα 492,06 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2025

Στα 492,06 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με το 2024 που είχε ανέλθει σε 484,46 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σύγκριση με το 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 11,2% και του τομέα Εκπαίδευση, κατά 8,9%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 11,6%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 129,44 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 127,62 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 15,6%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 9,3%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37,64 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 16,8%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%).