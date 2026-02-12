Siemens: Αναβαθμίζει τις προοπτικές για το 2026 με ώθηση από data centers

Η γερμανική εταιρεία προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 11,10 ευρώ για το οικονομικό έτος 2026, υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση για 11 ευρώ ανά μετοχή.

Η Siemens αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το τρέχον έτος, καθώς η αυξημένη ζήτηση για κέντρα δεδομένων και συστήματα αυτοματισμού εργοστασίων ενίσχυσε τις επιδόσεις της, ενώ αναμένει ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομηχανία και τους σχετικούς τομείς θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τις δραστηριότητές της.

Η μετοχή της Siemens ενισχύεται κατά 7,2% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό, ενώ έχει κερδίσει περίπου 30% το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία, αυξάνοντας τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2026, θεωρεί επίσης ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος διαταραχής από την τεχνητή νοημοσύνη στη σειρά των προϊόντων λογισμικού της, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρόλαντ Μπους την Πέμπτη. Ανέφερε το κόστος και την πολυπλοκότητα του βιομηχανικού λογισμικού και του λογισμικού προσομοίωσης, που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο λάθους, ως βασικό εμπόδιο που προστατεύει τα προϊόντα της.

Παράλληλα, η Siemens ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες του επενδυτικού κοινού, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για προϊόντα αυτοματισμού εργοστασίων και την αύξηση των παραγγελιών, ιδίως από κέντρα δεδομένων. Η αύξηση της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων ωφελεί τις δύο βασικές μονάδες της Siemens, που πωλούν προϊόντα αυτοματισμού, ψύξης και ψηφιακών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη της μονάδας Digital Industries αυξήθηκαν κατά 37%. Τα έσοδα του τμήματος αυξήθηκαν κατά 14% στην Κίνα, το ισχυρότερο μεταξύ των εισηγμένων περιοχών, υποδηλώνοντας μια πιθανή ανάκαμψη. Η ζήτηση για κέντρα δεδομένων οδήγησε σε ρεκόρ νέων παραγγελιών στον τομέα Smart Infrastructure, με τις παραγγελίες της μονάδας στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 54% το πρώτο τρίμηνο.

Επαναβεβαιώνοντας τους υπόλοιπους στόχους του, ο όμιλος αναμένει αύξηση εσόδων για το σύνολο της χρήσης στο ανώτερο μισό του εύρους 6% έως 8%. Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Siemens υπερέβη τις προβλέψεις των αναλυτών στις βασικές βιομηχανικές δραστηριότητές της. Επιπλέον αναμένει ότι ο ρυθμός αύξησης των εσόδων και το περιθώριο κέρδους της μονάδας θα κυμανθούν στο ανώτερο μισό του εύρους των προβλέψεών της.