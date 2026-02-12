H Mercedes-Benz μοιράζεται κέρδη με τους εργαζόμενους - Μπόνους έως 3.139 ευρώ και δωρεάν μετοχές

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του 2025, μοιράζοντας μέρος των κερδών σε 85.000 υπαλλήλους.

Σε μια κίνηση ενίσχυσης της εταιρικής συνοχής και επιβράβευσης της παραγωγικότητας προχωρά η Mercedes-Benz, ανακοινώνοντας το πλαίσιο συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη για το οικονομικό έτος 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η εταιρεία πρόκειται να καταβάλει μπόνους που αγγίζει τα 3.139 ευρώ σε περίπου 85.000 δικαιούχους στη Γερμανία.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς, κατά την οποία ο όμιλος πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους 132,2 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBIT) 5,8 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση των ποσών θα πραγματοποιηθεί με τη μισθοδοσία του Απριλίου, ενώ η οριστικοποίηση του ακριβούς ποσού θα γίνει τον προσεχή Μάρτιο.

Στρατηγική σύνδεση εργαζομένων και μετοχικού κεφαλαίου

Πέρα από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, η Mercedes-Benz εισάγει φέτος μια σημαντική θεσμική καινοτομία με αφορμή το ιωβηλαίο των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου (1886-2026). Η διοίκηση αποφάσισε τη χορήγηση μίας επετειακής μετοχής (Jubiläumsaktie) σε κάθε εργαζόμενο στη Γερμανία, μετατρέποντας το προσωπικό σε άμεσους μετόχους της επιχείρησης.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη σύνδεση των υπαλλήλων με την αξία της μετοχής και τη μερισματική πολιτική του ομίλου. Όπως επεσήμανε η Μπρίτα Ζέγκερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας του προσωπικού σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες προκλήσεις και μετασχηματισμούς στον κλάδο της κινητικότητας.

Τα οικονομικά μεγέθη του 2025 σε αριθμούς

Η διατήρηση της κερδοφορίας σε επίπεδα που επιτρέπουν τέτοιου είδους παροχές είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής εστίασης σε μοντέλα υψηλής προστιθέμενης αξίας και της διαχείρισης του κόστους. Παρά την πτώση της ζήτησης σε ορισμένες αγορές, η Mercedes-Benz κατάφερε να διατηρήσει τις πωλήσεις της πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2,1 εκατομμυρίων μονάδων.

Οικονομικός Δείκτης (Προκαταρκτικά 2025) Μέγεθος Πωλήσεις Οχημάτων 2,1+ εκατ. μονάδες Κύκλος Εργασιών 132,2 δισ. € EBIT (Κέρδη προ τόκων & φόρων) 5,8 δισ. € Συνολικό Προσωπικό (Παγκοσμίως) ~164.000

Η Mercedes-Benz συνεχίζει να διοχετεύει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων κίνησης και την προετοιμασία για την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στα αποτελέσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη κερδοφορία και την ικανότητα της εταιρείας να καινοτομεί στην αυτόνομη οδήγηση και την ψηφιακή διασύνδεση των οχημάτων.

Στην παρούσα φάση, ο όμιλος εστιάζει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας εισέρχεται σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικές επενδύσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τη δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό.